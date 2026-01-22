Перелік супермаркетів, де можна витратити «Зимову тисячу»

Карткою «Національний кешбек» тепер можна оплачувати покупки у супермаркетах АТБ та «ЛотОК». Незабаром до програми приєднаються також мережі «Епіцентр» та «Рукавичка», повідомили у Міністерстві економіки.

За кошти програм можна придбати продукти харчування українського виробництва, окрім підакцизних товарів.

Зауважимо, що наразі заявки на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» вже не приймаються. Отримані гроші слід використати до 30 червня 2026 року, а невитрачені суми повертаються до бюджету.

Продовольчі товари українського виробництва за програмами «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» доступні також у мережах: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» («Сімі»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, а також у мережах Fozzy Group – «Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy. Онлайн-оплата доступна на ROZETKA та MAUDAU.

Що відомо про програму «Зимова підтримка»?

За даними Міністерства економіки, «Зимову тисячу» вже отримали понад 17,8 млн українців, з них 3,5 млн – діти. Вже витрачено понад 11,6 млрд грн, причому близько 80% коштів спрямовані на оплату комунальних послуг. Інші популярні напрямки – купівля продуктів, ліків та донати Силам оборони.

Повний перелік товарів, доступних для оплати за програмами, розміщено на порталах Zyma та Зроблено в Україні.

Перевірити, чи підпадає конкретний товар під програму, можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія». Для цього необхідно відкрити розділ «Національний кешбек», натиснути іконку сканера, надати доступ до камери та навести на штрихкод товару.