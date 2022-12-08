Керівник Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Олександр Рудник, якого на цю посаду призначило Міністерство культури та інформаційної політики, не бачить причин для відселення церковників Української православної церкви Московського патріархату із території заповідника. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами програми «Схеми».

Відповідаючи на запитання, чи має монастир УПЦ (МП) і надалі перебувати на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», Рудник зазначив, що «юридично це питання до Кабінету міністрів». На уточнювальне запитання, яка його позиція як керівника заповідника щодо перебування монастиря УПЦ (МП) у Лаврі, Рудник відповів: «А чому я маю бути проти?».

На запитання журналістів про те, за що саме він у 2019 році отримав нагороду з рук намісника Успенської Києво-Печерської лаври владики Павла та чи не бачить у цьому конфлікту інтересів, Олександр Рудник зазначив: «По-перше, я намагаюся будувати нормальні взаємовідносини заповідника з усіма користувачами і орендарями. Тут не маються на увазі якісь корупційні дії чи потакання тим чи іншим. Ні. Сприяння – це збереження в тому числі і пам’яток у першу чергу».

Відповідаючи на запитання, як він як керівник заповідника із 2017 року допустив завершення неузгодженого будівництва дзвіниці на пам’ятці архітектури «Лікарня з церквою» без погоджень держави та ЮНЕСКО та зведення новобудови – економічного корпусу – на території Лаврського заповідника, Олександр Рудник зазначив: «Питання цікаве, зараз переді мною немає документів, що робилося з нашого боку, я, чесно кажучи, знаю, що були якісь обмеження, але треба підняти документи».

Журналісти нагадали, що в червні 2017 року вони знайшли на території Києво-Печерської лаври понад десять будівництв та перебудов, які здійснили церковники УПЦ (МП) без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації. Тоді головний архітектор Києво-Печерського заповідника Яків Діхтяр (досі перебуває на посаді) пояснював, що зведення церковної бані на «Лікарні з церквою» неможливо зупинити, бо її «зводили в неробочі дні».

Олександра Рудника призначили керівником заповідника «Києво-Печерська лавра» у вересні 2017 року.

У 2018 році у Києво-Печерській лаврі на виставці до Дня хрещення Київської Русі були представлені фотографії з президентом Росії Владіміром Путіним. Олексанлдр Рудник заявив, що стенд з’явився «без злого умислу», і фото прибрали.

12 листопада 2022 року священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Це відбулося в приміщенні Теплої церкви на Ближніх печерах у Лаврі. Міністр культури Олександр Ткаченко закликав «у разі встановлення автентичності відео вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ».

Наприкінці листопада Служба безпеки України провела обшуки на територіях Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря, у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії на Рівненщині, Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) на Буковині і в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП). Під час цих обшуків СБУ виявила, зокрема, антиукраїнську літературу, готівку в російських рублях і підозрілих росіян.

1 грудня 2022 року на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну «забезпечити перевірку наявності правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника». Також РНБО ввела санкції проти низки церковників УПЦ МП.