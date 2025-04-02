У попередній частині «Джона Віка» герой Кіану Рівза загинув

Голова Lionsgate Адам Фогельсон офіційно підтвердив повернення Кіану Рівза у п’яту частину фільму «Джон Вік». Про це він повідомив 1 квітня на конференції CinemaCon.

Як повідомляє Variety, до роботи над фільмом залучений багаторічний режисер франшизи Чад Стахелські разом із продюсерами Безілом Іваником та Ерікою Лі.

«Кіану, Чед, Безіл і Еріка не повернуться, якщо їм не буде чогось справді феноменального і свіжого, що можна сказати цим персонажам і цьому світу», – сказав Адам Фогельсон.

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Додамо, що серія фільмів про Джона Віка стартувала у 2014 році, роль титулованого кілера, який після виходу на пенсію ніяк не може розпрощатись зі злочинним світом, виконує Кіану Рівз. Четвертий фільм вийшов в кінотеатрах у 2023 році й зробив 440 млн доларів. У четвертій частині історія завершилась тим, що Вінстон Єна Макшейна та Бауері Кінг Лоренса Фішберна стояли біля могили, на якій було написано ім’я Джона Віка.

Нагадаємо, що 6 червня виходить у прокат приквел «Джона Віка» – бойовик «Балерина» із Аною де Армас у головній ролі. Крім цього, розробляють серіальний спіноф про Джона Віка, який продюсують Кіану Рівз і Чад Стахелські.