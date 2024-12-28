Модульний пістолет Лєбєдєва

Українські кіберактивісти отримали доступ до особистої й робочої документації російського підполковника Валєрія Бигу. Серед отриманої інформації є звіт з результатами випробувань російською армією новітніх модульних пістолетів від концерну «Калашнікова». Про це повідомив Центр національного спротиву в п’ятницю, 27 грудня.

Зазначається, що 50-річний підполковник Росгвардії Бигу є інспектором в управлінні підрозділів спецпризначення Росгвардії – структури, яка охороняє режим Кремля та придушує будь-які прояви бунту. Серед іншого, підрозділ разом з білоруськими колегами вчиться розганяти протести.

На фото справа – підполковник Росгвардії Валєрій Бигу (Фото ЦНС)

Центр національного спротиву виявив, що у травні 2023 року Бигу отримав технічну документацію й звіт щодо випробування бійцями Росгвардії новітніх продуктів концерну «Калашнікова», а саме модульних пістолетів Лєбєдєва – МПЛ та МПЛ1.

«За результатами перевірки виявлено, що “це” можна ефективно використовувати лише у пропагандистських роликах. Так, пістолет буквально розпадається на частини, ріже пальці росіянам та інше», – ідеться в повідомленні.

Звіт щодо перевірки пістолетів МПЛ та МПЛ1 (Фото ЦНС)

До слова, у листопаді українські хакери повідомили, що зламали комп'ютер командувача російської армії на Запоріжжі генерал-полковника Алєксандра Романчука. Кіберактивістам вдалось отримати доступ до інформації про плани ворога, розташування його сил та розвідувальні засоби.