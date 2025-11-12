Більшість пацієнтів вже одужують

Станом на 12 листопада через спалах гострої кишкової інфекції у львівському ліцеї «Оріяна» до обласної інфекційної лікарні госпіталізували ще двох людей – загалом вже 23 пацієнтів знаходяться в лікарні. Про це Суспільному повідомив заступник директора Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрій Орфін.

За словами Андрія Орфіна, 12 листопада госпіталізували ще одного учня ліцею та людину, яка живе зі школярем. Медик наголосив на позитивній динаміці у лікуванні хворих та зазначив, що до кінця тижня більшість пацієнтів випишуть з лікарні.

«Новий випадок зараження не пов’язаний із шкільною їдальнею. Пацієнт інфікувався під час контакту з хворим. Усі діти наразі почуваються краще, більшість з них ми плануємо виписати вже до кінця тижня», — зазначив медик.

Нагадаємо, що з 5 листопада до Львівської обласної інфекційної лікарні зі симптомами отруєнням потрапили двоє школярів львівського ліцею «Оріяна», згодом кількість госпіталізованих збільшувалася. Причиною гострої кишкової інфекції став ротавірус.