В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу

Станом на 22:00 середи, 18 березня, в Україні зафіксовано 16 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Як повідомляє МОЗ в Telegram, наразі 10 випадків підтверджено в Чернівецькій області, один – Житомирській, два – Київській, один – Донецькій областях та два випадки в Києві. Зокрема, як написав на Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко, на Донеччині коронавірус діагностували в 52-річного маріупольця, який повернувся з Єгипту. На Київщині ж коронавірус діагностували в дружини нардепа Сергія Шахова.

У відомстві зазначили, що за сьогодні було зареєстровано 51 пацієнта та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Повідомляється, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Як писав ZAXID.NET, досі в Україні зафіксовано 2 летальні випадки коронавірусу: першу смерть зафіксували 13 березня, померла 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області. Учора, 17 березня, померла 33-річна жінка з Чернівецької області.