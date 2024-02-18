Щоб азалія краще кущилась і пишніше цвіла, потрібно своєчасно прищипувати й обрізати відрослі стебла

Родом азалії з Китаю і Японії, але сьогодні їх можна зустріти і в Європі, і в Північній Америці. У культурі азалія з'явилася в XVII столітті, а вже до 1820 року було виведено перші сорти рослини, яких на початок минулого століття налічувалося вже понад тисячу.

У крамницях квітка азалія з'являється, як правило, з грудня по березень, і якщо ви купили рослину або отримали її в подарунок, потрібно знати, як правильно за нею доглядати, бо домашня азалія при поганому догляді й у невідповідних умовах скидає бутони, втрачає листя та гине. Як доглядати кімнатну азалію, розповідає «Флористікс».

Температурний режим та освітлення

Азалія цвіте від 2 до 6 місяців із грудня по березень, іноді навіть по квітень. Період спокою в неї триває два місяці після цвітіння. Домашні азалії часто потерпають від високої температури й сухості повітря: для нормального розвитку їм досить +15-18°С, у період бутонізації температура має бути ще нижчою – від +10°С до +12°С, а цвітіння азалії проходить при температурі не вище +20°С.

Шкодить азалії і яскраве сонячне світло, тому розташовують горщик із рослиною на західному або північному підвіконні. У теплу пору року (з травня по жовтень) азалію бажано тримати на свіжому повітрі – на балконі, лоджії, терасі або в саду.

Ґрунт для азалії

Азалія добре розвивається тільки в кислому ґрунті: водневий показник має бути в межах 4,0-4,5 pH. Субстрат для азалії продається в кожній квітковій крамниці, але ви можете зробити його самостійно: змішайте пісок, мох і перегнилу хвою в співвідношенні 1:1:2. Для знезараження пролийте субстрат міцним розчином перманганату калію.

Полив азалії

Поливають азалію рясно, щодня або через день – залежно від вологості повітря в приміщенні. У сильну спеку, можливо, доведеться поливати рослину двічі на день, адже ґрунт у горщику має бути весь час злегка вологим.

Лити холодну відстояну воду потрібно на поверхню ґрунту. Ще краще використовувати для зволоження дощову або талу воду. Час від часу в воду для поливу додають лимонний сік (чайна ложка на 2 л води), щоб цвітіння азалії було ще ряснішим і яскравішим. Не забувайте зливати з піддона надлишок води, інакше коріння азалії почне гнити.

Якщо ви з якоїсь причини сильно пересушили землю, в якій росте азалія, потрібно помістити горщик із рослиною на 3-4 години в посудину з водою, але так, щоб вода не переливалася в горщик. Коли земляна грудка азалії насититься вологою, горщик виймають із води, дозволяють зайвій волозі стекти з дренажних отворів і поміщають рослину на звичне місце. Регулярний полив відновлюють через 3-4 дні.

У жовтні полив поступово скорочують, але в грудні, коли почнеться цвітіння, рослині знову знадобиться рясне зволоження. Якщо в квартирі сухе повітря, його потрібно зволожувати з дрібнодисперсного розпилювача, намагаючись, щоб вода не потрапляла на листя азалії. Можна помістити горщик із рослиною на піддон із мокрою галькою, але тільки так, щоб коріння з камінчиками не стикалося, або розставте навколо рослини баночки з водою.

Підживлення азалії

Підживлюють азалії мінеральними добривами для квітучих рослин без хлору. Навесні й улітку підживлення вносять один раз на тиждень, а взимку – тільки один раз на місяць. У період формування бутонів і під час цвітіння азалії знадобиться добриво з підвищеним умістом калію.

Обрізування азалії

Щоб азалія краще кущилась і пишніше цвіла, потрібно своєчасно прищипувати й обрізати відрослі стебла. Після того, як рослина перестала формувати нові бутони, а квітки стали в'янути, потрібно видалити з кущика побуріле листя, обрізати слабкі й витягнуті пагони, а потім прибрати і всі квітки разом із квітконіжками. Якщо є необхідність пересадки азалії, дуже вдалий для цього час відразу після закінчення цвітіння.

Через місяць, у стадії розвитку 3-4 пар листків на молодих пагонах, їхні верхівки прищипують. Прищипнути кінці пагонів потрібно буде ще кілька разів, і тоді на їхніх кінцях знову з'являться бутони. Останнє прищипування здійснюють у кінці липня або на початку серпня, але цього разу усі пагони прищипувати не обов'язково: вкорочують тільки ті, що сильно витягнулися. Обрізування (прищипування) азалії – прийом, що підвищує інтенсивність цвітіння. Якщо водночас із формуванням бутонів біля них почнуть рости нові пагони, їх слід видалити.