Хлорофітум швидко росте і гарно виглядає в інтер’єрі

Тисячі українців узимку страждають від сухості шкіри, коли взимку включаються системи опалення, але цим наслідкам можна протистояти, принісши до будинку рослини, пише Express.

Шкіра може стати сухою у будь-якому віці, але зима особливо небезпечна для шкіри через нижчий рівень вологості в повітрі.

Оскільки температура з кожним днем ​​падає все більше, системи опалення, як правило, працюють довше, висушуючи повітря і, відповідно, виснажуючи шкіру. Ваша шкіра подразнюється і лущиться через тепле повітря в квартирі і нестачу вологи.

Експерти рекомендують завести дві кімнатні рослини, щоб виправити цю ситуацію. Доведено, що кімнатні рослини, такі як пальма Арека або хлорофітум чубатий, є природними зволожувачами повітря. Ці рослини підвищують вологість повітря, випаровуючи воду з ґрунту в повітря, що може протидіяти осушенню повітря центральним опаленням.

Зокрема, хлорофітум швидко росте і гарно виглядає в інтер’єрі при підвішуванні та створенні каскадів. Він входить у трійку найкращих кімнатних рослин, оскільки чудово очищає повітря від чадного газу, бензолу, формальдегідів, оксиду вуглецю та ксилолу – розчинника, який використовується в шкіряній, гумовій та поліграфічній промисловості. Є одним з найкращих фільтрів від сигаретного диму. Крім того, ця рослина безпечна для домашніх тварин.