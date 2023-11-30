Які кімнатні рослини підвищують вологість повітря та захистять шкіру від сухості
Тисячі українців узимку страждають від сухості шкіри, коли взимку включаються системи опалення, але цим наслідкам можна протистояти, принісши до будинку рослини, пише Express.
Шкіра може стати сухою у будь-якому віці, але зима особливо небезпечна для шкіри через нижчий рівень вологості в повітрі.
Оскільки температура з кожним днем падає все більше, системи опалення, як правило, працюють довше, висушуючи повітря і, відповідно, виснажуючи шкіру. Ваша шкіра подразнюється і лущиться через тепле повітря в квартирі і нестачу вологи.
Експерти рекомендують завести дві кімнатні рослини, щоб виправити цю ситуацію. Доведено, що кімнатні рослини, такі як пальма Арека або хлорофітум чубатий, є природними зволожувачами повітря. Ці рослини підвищують вологість повітря, випаровуючи воду з ґрунту в повітря, що може протидіяти осушенню повітря центральним опаленням.
Зокрема, хлорофітум швидко росте і гарно виглядає в інтер’єрі при підвішуванні та створенні каскадів. Він входить у трійку найкращих кімнатних рослин, оскільки чудово очищає повітря від чадного газу, бензолу, формальдегідів, оксиду вуглецю та ксилолу – розчинника, який використовується в шкіряній, гумовій та поліграфічній промисловості. Є одним з найкращих фільтрів від сигаретного диму. Крім того, ця рослина безпечна для домашніх тварин.