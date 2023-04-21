Колишній кінотеатр «Чернівці» об’єднають із культурно-мистецьким центром імені Миколайчука. Процес об’єднання займе кілька місяців, далі приміщення кінотеатру планують відремонтувати і відновити там і кінопокази, і концерти. Діятиме об’єднаний центр як комунальне підприємство.

Про об’єднання колишнього кінотеатру із центром Миколайчука у четвер, 20 квітня, повідомив заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк. «Колишній кінотеатр "Чернівці" – це комунальне підприємство – буде приєднаний до культурно-мистецького центру імені Миколайчука. Ми плануємо розширити сферу діяльності центру, тут будуть показувати не тільки фільми, а і проводитись різні заходи. Діятиме центр як комунальна установа», – зазначив Юрій Лесюк.

За словами радниці міського голови Чернівців Інги Кейван, перетворення просто кінотеатру на кіно-концентру залу дасть місту новий простір, який може дуже пожвавити культурно-мистецьке життя Чернівців. Директорка культурно-мистецького центру Миколайчука Тетяна Д’яченко додала, що безпосередньо в приміщеннях колишнього кінотеатру «Чернівці» планують відновити кінопокази. «Ми збираємося вдихнути це приміщення нову енергію, хочемо відновити тут кінопокази, більш широку культурну діяльність, концертну діяльність у тому числі», – уточнила Тетяна Д’яченко

Об’єднання кінотеатру та культурно-мистецького центру – процес нетривалий, його планують завершити за кілька місяців. Діятиме об’єднаний центр як комунальна установа, яка працюватиме і за підтримки міського бюджету, і зароблятиме кошти самостійно.