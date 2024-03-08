Кирило Тимошенко «будує єдиний інформаційний порядок денний» в Силах оборони України

Колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко з 1 березня 2024 перебуває на посаді штатного радника міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це пише NV.ua у п’ятницю, 8 березня, з посиланням на відповідь Управління преси та інформації Міноборони.

«Тимошенко Кирило Владленович обіймає посаду штатного радника Міністра оборони України, починаючи з 1 березня 2024 року, на підставі відповідного наказу про його призначення», – йдеться у відповіді на журналістський запит.

У Міноборони зазначили, що основний напрямок діяльності Тимошенка, який був звільнений у січні 2023 року, – «медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

Кирило Тимошенко був призначений заступником голови Офісу президента України (тоді Адміністрації президента України) у травні 2019 року. У сферу його відповідальності входила інформаційна політика.

Починаючи з 2020 року Тимошенко опікувався також регіональною політикою, зокрема однією з наймасштабніших ініціатив президента Володимира Зеленського з ремонту доріг – «Велике будівництво».

За даними Bihus.info, Кирило Тимошенко також пов'язаний з колишніми й теперішніми власники продакшн-компанії «Кінокіт», яка виробляє контент для парламентського телеканалу «Рада».

Тимошенка неодноразово критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. Серед іншого, він також фігурував у скандалі через незаконне використання автомобіля, який Україна отримала для гуманітарних цілей. Він їздив на позашляховику Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для вивезення людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій.

У січні 2023 року він написав заяву про відставку, яку президент задовольнив.