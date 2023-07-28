Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) заявило, що колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час перебування на цій посаді зловживав службовим становищем. Відповідний протокол НАЗК вже передало до суду, бо екс-посадовець не з’явився до агентства для його вручення.

Як заявили в НАЗК, Кирило Тимошенко використовував свої повноваження у особистих інтересах. Зокрема, обіймаючи посаду заступника керівника Офісу президента, Тимошенко просив ДПСУ надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому, аби той оформив візи Кирилу Тимошенку та його сину.

Також минулого року екс-посадовець тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort у Львівській області та отримував безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

У п’ятницю, 28 липня, Кирило Тимошенко повинен був прибути до НАЗК, де йому мали вручити протокол про вчинення низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність. Однак екс-заступник керівника ОП у агентстві не з’явився. Тепер протокол про адмінправопорушення Кирила Тимошенка НАЗК відправило до суду.

Тимошенка неодноразово критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар. У січні 2023 року він написав заяву про відставку, яку президент задовольнив. Тимошенко, серед іншого, фігурував у скандалі через незаконне використання автомобіля, який Україна отримала для гуманітарних цілей.