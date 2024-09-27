Якщо ваш кіт раптом почав часто чхати, простежте за ним і визначте причину, адже вона може вказувати на серйозні проблеми

Коти, як і люди, чхають, щоб позбутися чужорідних частинок, що могли потрапити їм до носа. Але є й інші причини, які варто визначити, щоб допомогти котику перестати постійно чхати. Що це за причини, розповідає блог Purina.

Причини навколо

Якщо ви помітили, що кіт чхає не вряди-годи, а надто часто, і щось його турбує, можливо, у нього щось застрягло в носі. Огляньте котика, а якщо самі не можете визначити причину, зверніться до ветеринара.

Також причиною чхання може бути алергія, яку можуть спровокувати навіть звичайні побутові речі:

Парфуми;

Спеції;

Квітіння рослин;

Побутова хімія;

Сигаретний дим тощо.

Ізолюйте котика від подразника і він перестане чхати. Хоча іноді може бути важко визначити, що викликає таку реакцію. Тож варто добре подумати, що змінилося у вашому домі останнім часом. Можливо, ви почали користуватися новими засобами для прибирання та прання, купили нові парфуми чи почали квітнути домашні рослини.

Іноді подразнення та алергічну реакцію здатні викликати речі, від яких, здається, неможливо цього очікувати: корм, вітамінна добавка, наповнювач для котячого лотка, гігієнічні або доглядові засоби для тварин. У цьому випадку варто негайно припинити використання цих продуктів. Котика рекомендується вимити, оскільки алергени можуть осісти на його шерсті. Можна також провітрити приміщення, провести вологе прибирання.

Проблеми зі здоров’ям

Іноді чхання спричиняють респіраторні, вірусні чи грибкові захворювання. Відрізнити чхання через вірус допоможуть кілька супутніх симптомів: блювання, важке дихання, підвищення температури, виділення з носа та/або очей.

Астма також здатна призвести до проявів патологічного чхання у тварини. У цьому випадку надзвичайно важливо вчасно зрозуміти, що улюбленець чхає дуже часто і сильно, і звернутися до ветеринарної клініки.

Якщо кіт чхає занадто часто і ви не можете зрозуміти причину, якнайшвидше зверніться за консультацією до ветеринара, який знайде корінь проблеми і призначить потрібне лікування.