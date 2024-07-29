Незвична зовнішність лікоїв - забаганка природи

Котів породи лікой часом називають перевертнями або вовкулаками. Їхня зовнішність справді дещо нагадує вигляд міфічних істот. Але їхній характер – повна протилежність образу, що може відлякувати. Журнал про тварин DailyPaws розповідає про походження лікоїв, їхні особливості та характер.

Особлива зовнішність

Лікої перебувають десь посередині між безшерстими і короткошерстими муркотунами. Цих котів відрізняють такі ознаки:

немає підшерстку, а лише трохи тонкої, схожої на волосся шерсті, через яку місцями видно шкіру;

залисини на мордочці та збоку вух, що додають зовнішності характерності;

відсутність шерсті на лапках і/або хвості;

лікої скидають шерсть, вона відростає знову.

Цікаво, що лікої народжуються пухнастими, як звичайні кошенята, але починають лисіти у віці 1-2 тижнів. Такі цикли облисіння і виростання шерсті можуть повторюватися. Тобто іноді ваш лікой буде лисим, а іноді – вкритим тонкою, переважно чорною, шерстю зі сріблястим відтінком на мордочці і вухах.

Одна з найновіших порід

Офіційно професійні фелінологи визнали лікоїв як окрему породу і допустили їх до змагань у виставках лише у 2018 році. Проте їхня історія почалася на кілька років раніше.

Зовнішність лікоїв – наслідок природної мутації генів звичайних короткошерстих кішок. Ця мутація розвинулась упродовж минулих двадцяти років. Є різні, але схожі історії про те, звідки ж світ дізнався про лікоїв. У всіх фігурують Патті Томас, власниця котячого розплідника, та ветеринари Джонні і Брітні Гобл.

Приблизно у 2010-2011 роках вони незалежно один від одного натрапили на незвичних кошенят. За однією з версій, двоє оригінальних кошенят із різних приплодів потрапили спочатку до Патті Томас, яка передала їх Джонні і Брітні Гоблам.

Як би там не було, саме останні провели низку ДНК-тестів і з’ясували, що лікої виникли природно, а не створені штучно, і що вони не мають спільних генів із безшерстими сфінксами чи девон рексами. Після цього вони ж домоглися реєстрації та визнання породи.

Джонні Гобл і його лікой. Фото із The MetroPulse Magazine 2014 року

Здоров’я лікоїв

Важливо, що генетична мутація – це не хвороба і не штучно створена ознака. Деякі короткошерсті коти просто стали скидати шерсть, а люди вирішили схрещувати їх між собою.

Ветеринари зазначають, що лікої – цілком здорові котики. Хоча через те, що порода з’явилася досить недавно, ще рано щось стверджувати остаточно. Наразі ветеринари лише говорять, що лікої, як і більшість інших порід котів, схильні до ниркових захворювань і проблем із щитоподібною залозою.

Через свою особливу шерсть вони також потребують утеплення взимку і оберігання від сонця влітку. Аби уникнути проблем з оголеною шкірою, вразливі місця потрібно часто протирати, а періодично лікоїв слід купати, щоб прибрати зі шкіри виділення сальних залоз.

Який характер у маленьких вовкулак

Лікої, кажуть фелінологи, які їх вивчають, лагідні, активні і розумні коти. Вони добре ладнають з дітьми і дорослими, іншими котами та собаками, що не проявляють агресії до котів. Представники цієї породи прив’язані до своїх опікунів, проте іноді потребують часу наодинці.

Також лікої розумні і їх можна навчити простим командам і трюкам. Вони дуже полюбляють бавитись різноманітними іграшками, полювати і стрибати.

Загалом люди, знайомі з лікоями, кажуть, що їхня містична зовнішність і легкий та приємний характер – просто протилежності.

Поширення лікоїв

Лікої вперше з’явились у США. Зараз є кілька розплідників у Європі. Та все одно особин лікоїв у світі – лише сотні. Коштують ці котики від 800 до понад 3000 доларів – це залежить від їхнього родоводу, призначення тощо.

Перед тим, як шукати лікоя, запам’ятайте, що кожен такий особливий котик може знову відростити шерсть.