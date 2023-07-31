Компанія Dji, яка відмовилась від експорту дронів, виготовляє БПЛА Mavic, які використовують українські військові

Китай оголосив про обмеження експорту обладнання для БПЛА та власне дронів для військових цілей. Рішення було прийнято на тлі напруженості відносин з США та Німеччиною, які підозрюють Китай в експорті безпілотників для Росії у повномасштабній війні проти України, повідомило у понеділок, 31 липня, Reuters.

Офіційною причиною припинення експорту безпілотників Китай називає «захист національної безпеки та інтересів» на тлі ескалації напруженості з США щодо доступу до технологій. За даними американських законодавців, понад половина усіх дронів, проданих до США, виготовлені китайською компанією DJI. До того ж ці дрони є найпопулярнішими в американських службах громадської безпеки.

Китай обмежив продаж таких та інших дронів на два роки, повідомляє видання. За даними міністерства торгівлі Китаю, обмеження на обладнання, включаючи деякі двигуни безпілотників, лазери, комунікаційне обладнання та системи боротьби з дронами, набудуть чинності 1 вересня.

«Ми ніколи не розробляли та не виробляли продукцію та обладнання для військового використання, а також ніколи не продавали та не продавали нашу продукцію для використання у військових конфліктах чи війнах у будь-якій країні», – повідомили у прес-службі DJI.

До слова, саме компанія DJI виготовляє дрони Mavic, які використовують українські військовослужбовці у боротьбі з російськими загарбниками. Дрони китайського виробництва закупляли як волонтери, так і українські компанії, зокрема, «АТБ».

Зазначимо, у 2022 році Німеччина звинуватила компанію DJI у витоку даних про українські військові позиції в Росію, що компанія відкинула як «абсолютно неправдиве». У 2023 році США заявили, що компанія експортує дрони Росії для агресії проти України, що компанія також спростувала, назвавши це спробою «очорнити» китайські фірми та заявивши про посилення експортного контролю безпілотників.

Нагадаємо, 11 червня один з китайських виробників FPV-дронів iFlight заявив, що призупиняє продаж дронів у зони бойових дій, зокрема і до України, яка закупляла у компанії дрони для боротьби з окупантами. iFlight заявила, що її продукція не передбачена для бойових дій, тож обмежує продаж для модифікацій та використання в бою. За даними Сергія Стерненка, компанія відмовиться від продажу на територію України, проте продовжуватиме продавати дрони Росії, оскільки фактично на її території не йдуть бойові дії. Водночас в iFlight не озвучили, до яких країн дрони таки доставлятимуть.