З 2025 року Китай планує розширити експортні обмеження

Китай почав обмежувати продаж Європі та США ключових компонентів для виготовлення безпілотників. Ці деталі використовують й українські виробники. Про це у понеділок, 9 грудня, написало агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Нещодавно Китай почав скорочувати продажі до США і Європи основних компонентів, які використовують під час виготовлення безпілотників. За даними джерел видання, з 2025 року Китай планує розширити експортні обмеження.

«Китай, ймовірно, почне видавати ліцензії з огляду на цілі, для яких використовуватимуть деталі, або вимагати від китайських постачальників повідомляти уряд про свої плани постачань», – зазначають у повідомленні.

Такі заходи можуть ускладнити доступність БПЛА, зокрема й для України.

Причиною обмежень стало загострення торгового конфлікту із США. Відомо, що Вашингтон обмежив продаж до Китаю мікросхем з високою пропускною здатністю та напівпровідників, а Пекін заборонив продаж до США низки товарів, що можуть використовуватися у військових цілях.

Варто відзначити, що наразі Китай є найбільшим виробником дешевих компонентів для дронів.

Нагадаємо, українські виробники створили три аналоги китайського дрона Mavic. Безпілотники відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕБ та автоматичну посадку.