Розробники стверджують: достатньо одного вдиху через рот, аби виробився імунітет

Китай став першою країною у світі, яка схвалила інгаляційну вакцину від Covid-19. Інгаляційну вакцину Convidecia Air розробила компанія CanSino. До її складу входять ті ж складники, що і до вакцини для ін'єкцій. У ній міститься нешкідливий аденовірус як носій генетичного коду, що вчить організм як боротися з Covid-19.

Регулятор Китаю дозволив інгаляційну вакцину для екстреного використання як бустерну дозу.

«Convidecia Air забезпечує неінвазивний варіант, який використовує небулайзер для перетворення рідини на аерозоль для інгаляції через рот. Convidecia Air не містить голок і може ефективно викликати комплексний імунний захист у відповідь на SARS-CoV-2 лише після одного вдиху», – повідомляє компанія.

Дослідники з інших країн, зокрема з Британії, США, Канади, Куби також вивчають вакцини у вигляді назального спрею. На думку вчених, вони можуть створити додатковий імунний захист у слизовій оболонці носа та у верхніх дихальних шляхах, через які коронавірус зазвичай потрапляє в організм.