У лікарнях з важким перебігом захворювання перебуває майже 300 хворих

На Львівщині кількість хворих на Covid-19 продовжує зростати. Минулого тижня, з 28 серпня по 4 вересня, коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 997 мешканців області і зафіксовано п’ять летальних випадків.

Як повідомила ZAXID.NET директорка Львівського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, з 28 серпня по 4 вересня проведено 2044 дослідження на коронавірус, з них 997 – позитивні.

Кількість хворих зростає впродовж останніх 5-6 тижнів. Якщо у перший тиждень серпня було 218 нових випадків захворювання, до лікарень потрапило 111 хворих і не було летальних випадків, то у перший тиждень вересня є вже майже 1000 нових хворих, у лікарнях 279 пацієнтів і зафіксовано п’ять смертельних випадків.

Усі хворі, що померли від ускладнень коронавірусу, мали важкі супутні патології. Наймолодшому з них було 55 років, найстаршому – 81 рік.

Насправді кількість людей, що захворіли на коронавірус, є значно більшою, але не всі звертаються по допомогу до лікарів. Ті, у кого захворювання проходить легко, лікуються вдома самотужки, тому не потрапляють в офіційну статистику.

За словами Наталії Тімко, на Львівщині наразі не виявлено нового підтипу «Омікрону» – ВА.5. У пацієнтів, зразки яких скерували на дослідження в референс-лабораторію до Києва, виявили підтип ВА.2, який у нас уже був.

Загалом на Львівщині від початку пандемії лабораторно підтверджено коронавірус у 310740 мешканців Львівщини: 301643 – одужали, 6715 – померли.

Наталія Тімко радить не ризикувати і не лікуватися самотужки, а при найменших ознаках застуди звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив,що у нас почалася нова хвиля коронавірусу, яка почне спадати у березні-квітні, а може й на початку травня.