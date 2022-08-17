Китай візьме участь у військових навчаннях на території Росії
У спільних маневрах участь також візьмуть Індія, Таджикистан, Монголія, а також російський сателіт – Білорусь
Міноборони Китаю повідомило, що військові підрозділи країни візьмуть участь у військових навчаннях «Схід-2022», що пройдуть на території держави-терориста Росії в її Східному регіоні з 30 серпня до 5 вересня. Про це пише Reuters.
У заяві міноборони Китаю наголошується, що участь країни в навчаннях не пов’язана з нинішньою міжнародною та регіональною ситуацією (вочевидь тут йдеться про вторгнення Росії в Україну – ред.).
Китайська сторона заявила, що військові поїдуть на навчання для «поглиблення співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації і здатності протистояти загрозам».
Міноборони держави-терориста повідомило, що це будуть штабно-командні навчання із залученням авіації і десантних військ. У маневрах також візьмуть участь сили Білорусі, Індії, Таджикистану, Монголії та інших країн.
Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.
У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану І, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».
Зазначимо, що раніше також стало відомо про те, що китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну.