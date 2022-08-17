Військові навчання «Схід-2022» пройдуть з 30 серпня до 5 вересня

Міноборони Китаю повідомило, що військові підрозділи країни візьмуть участь у військових навчаннях «Схід-2022», що пройдуть на території держави-терориста Росії в її Східному регіоні з 30 серпня до 5 вересня. Про це пише Reuters.

У заяві міноборони Китаю наголошується, що участь країни в навчаннях не пов’язана з нинішньою міжнародною та регіональною ситуацією (вочевидь тут йдеться про вторгнення Росії в Україну – ред.).

Китайська сторона заявила, що військові поїдуть на навчання для «поглиблення співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації і здатності протистояти загрозам».

Міноборони держави-терориста повідомило, що це будуть штабно-командні навчання із залученням авіації і десантних військ. У маневрах також візьмуть участь сили Білорусі, Індії, Таджикистану, Монголії та інших країн.

Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

У липні 2022 року держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив своєму китайському колезі Вану І, що не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет в російсько-українській війні, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».

Зазначимо, що раніше також стало відомо про те, що китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну.