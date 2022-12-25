Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про поглиблення кооперації та добросусідських відносин із Росією та нейтралітет у питанні війни в Україні. Про це він сказав під час зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента Росії у Пекіні під час Олімпійських ігор. Текст промови міністра опубліковано на сайті МЗС Китаю.

Ван І заявив, що впродовж останнього року Китай і Росія підтримували одне одного у відстоюванні відповідних основних інтересів.

«Китайсько-російські відносини, які базуються на відмові від альянсів, конфронтації та ненаціленні на будь-яку третю сторону, залишаються міцними. Такі відносини вільні від втручання чи будь-яких спроб посіяти розбрат між двома країнами та не піддаються змінам у міжнародному середовищі», – сказав Ван І.

Російське вторгнення він назвав «кризою в Україні» та сказав, що КНР «послідовно відстоювала фундаментальні принципи об’єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги одній чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації. Ми дотримувались правильного напрямку сприяння мирним переговорам, шукали рішення, яке б усувало симптоми та основні причини проблеми, і твердо стояли як якір миру, замість того, щоб роздмухувати вогонь конфлікту».

Китай відкрито не підтримує російське повномасштабне вторгнення в Україну, втім неодноразово заявляв про всеосяжне співробітництво.