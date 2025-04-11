У п’ятницю, 11 квітня, міністерство фінансів Китаю повідомило про підвищення мит на всі американські імпортні товари. Тарифи виросли у майже півтора раза – з 84% до 125%, пише агентство Reuters.

Підвищення відбулося після того, як Білий дім відклав на три місяці введення вищих за 10% тарифів для сотні країн, але підняв тарифи для китайських товарів до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що якщо США наполягатимуть на продовженні суттєвого утиску інтересів Китаю, країна рішуче вживатиме контрзаходів і боротиметься до кінця.

«Введення США аномально високих тарифів щодо Китаю серйозно порушує міжнародні та економічні правила торгівлі, основні економічні закони й здоровий глузд і є абсолютно одностороннім залякуванням і примусом», – йдеться в заяві мінфіну Китаю.

Того ж дня джерела газети South China Morning Post повідомили, що лідери Євросоюзу планують поїздку до Пекіна в липні для зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном. Це розцінюють як спробу Брюсселю поліпшити зв’язки з Пекіном на тлі митної політики президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп ввів масштабні мита на всі імпортні товари зі 185 країн і територій. У списку цих країн немає Росії та Білорусі, оскільки, як пояснив Трамп, США «не торгують з ними».

Адміністрація американського президента встановила базовий відсоток у 10% мит на імпортні товари, зокрема з України. Щодо низки інших країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Взаємні тарифи повинні були набути чинності 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф – з 5 квітня.