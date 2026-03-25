Сумарна потужність шести СЕС становить майже 104 МВт

Мобільний оператор «Київстар» подав заявки до Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо придбання шести сонячних електростанцій на Львівщині. Це може стати другою інвестицією мобільного оператора в енергетику.

Йдеться про компанії «Енерджі Спейс», «Терновиця Солар», «Терновиця Солар Плюс», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» і «Лайтфул». Станом на 2021 рік їхня сумарна потужність становила близько 103,9 МВт, повідомляє Forbes Ukraine.

Чотири зі згаданих фірм пов'язані з девелопером Іваном Торським, який керує компанією Greenville. Ще дві належать родині Трофименків – співвласникам мережі кінотеатрів Multiplex.

Ці самі активи намагалися реалізувати у 2021 році французькій компанії TotalEnergies через дочірню структуру Total Eren. Тоді угоду оцінювали у 50-60 млн доларів, але вона не відбулася.

За оцінками учасників ринку, які наводить Forbes, зараз вартість об'єктів може бути нижчою через фізичний знос обладнання. Орієнтовна ціна становить близько 400 тис. доларів за 1 МВт встановленої потужності. Це дає можливу суму угоди на рівні приблизно 1,7 млрд грн, або 41-42 млн доларів. Представники «Київстару» не коментують деталі потенційної угоди.

Як зазначає видання, ця угода може стати другою інвестицією оператора в енергетичний сектор. У грудні 2025 року «Київстар» придбав сонячну електростанцію «Санвін 11» потужністю 12,95 МВт. Тоді компанія пояснювала, що власна генерація дозволяє частково покривати енергоспоживання та хеджувати ризики зростання цін на електроенергію. За оцінками, ця СЕС забезпечує близько 4% потреб компанії. Тобто якщо «Санвін 11» покриває 4% потреб при потужності 12,95 МВт, це може свідчити про загальне споживання оператора понад 300 МВт.

На думку експертів, «Київстар» може використовувати електроенергію цих СЕС для живлення власної інфраструктури. Зокрема, йдеться про дата-центри у Львівській області. Згодом оператор може перевести частину генерації на прямі контракти для власних потреб. Це дозволить зменшити витрати на передачу електроенергії через мережі загального користування.