24-річний спортсмен перевершив своє попереднє досягнення на півметра

У п'ятницю, 27 червня, у Мадриді стартував командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики. Україна завдяки результатам попереднього розіграшу змагань у 2023 році повернулася до першого дивізіону і вже у перший день завоювала першу медаль зусиллями Михайла Кохана.

Командний Євро-2025. Метання молота (чоловіки):

1. Михайло Кохан (Україна) – 81,66 м

2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27 м

3. Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63 м

Український спортсмен метнув молот на 81,66 м і здобув золото континентальної першості. Для бронзового призера Олімпійських ігор в Парижі це друга участь у командному Євро – у 2023 році він став першим з результатом в 77,03 м.

Зазначимо, що такий показник Кохана – найкращий у кар'єрі. До цього топ-результатом Михайла був 81,14 м (Загреб, 2024 рік). Дистанція у 81,66 м також є найкращим результатом серед українців за 21 рік – востаннє таку відстань подолав Олександр Крикун 29 травня 2004 року (81,66 м).