Зайві гілки створюють конкуренцію між пагонами, листям і зав’яззю

Яблуня без регулярного догляду вона поступово втрачає здатність стабільно плодоносити. Саме зимовий період вважається одним із найкращих для формування крони. У січні дерево перебуває у фазі глибокого спокою, тому обрізка проходить без зайвого стресу і не шкодить майбутньому врожаю. Детальніше про це пише УНІАН.

Чому січень вважається найкращим часом

У середині зими в яблуні відсутнє листя, що дозволяє легко побачити загущені, пошкоджені або неправильно розташовані гілки. В цей період дерево не витрачає енергію на ріст, а отже після обрізки всі ресурси навесні будуть спрямовані на формування квіткових бруньок і плодів. Це безпосередньо впливає на кількість і розмір яблук.

Як обрізка впливає на врожайність

Зайві гілки створюють конкуренцію між пагонами, листям і зав’яззю. Коли крона загущена, поживні речовини розподіляються нерівномірно, і плоди дрібнішають. Зимова обрізка допомагає зменшити навантаження на дерево, покращує доступ світла і повітря до внутрішніх гілок, що в результаті підвищує врожайність у кілька разів.

Які гілки потрібно видаляти в першу чергу

Насамперед обрізають сухі, зламані та пошкоджені гілки. Також варто прибрати ті, що ростуть усередину крони або перехрещуються між собою. Тонкі пагони, які відходять від основних гілок і не мають перспективи плодоношення, теж доцільно видалити, оскільки вони лише забирають енергію.

Як правильно сформувати крону

Після санітарної обрізки переходять до формування. Найзручнішою для яблуні вважається відкрита, чашоподібна форма крони. Вона забезпечує рівномірне освітлення і знижує ризик розвитку хвороб. Під час роботи важливо періодично відходити від дерева і оцінювати загальний вигляд, щоб гілки розташовувалися збалансовано.

Чому важливо орієнтуватися на бруньки

Під час вкорочення гілок зрізи роблять трохи вище бруньок, спрямованих назовні. Саме з них виростають сильні пагони, які не загущують центр крони. Такий підхід дозволяє уникнути ламкості гілок у майбутньому та сприяє формуванню здорової плодоносної деревини.

Що робити з обрізаними гілками

Залишати обрізані гілки під деревом не варто. Суха деревина може стати притулком для гризунів і джерелом грибкових інфекцій. Найкраще одразу прибрати їх із саду або утилізувати.