Січень – не лише місяць спокою для більшості кімнатних рослин, а й вдалий час для легкого оновлення. Акуратна обрізка допомагає прибрати ослаблені частини, сформувати крону і стимулювати активний ріст із настанням весни. Головне правило – не поспішати і не зрізати за раз більше третини рослини. Які рослини обрізати, пише УНІАН.

Мініатюрні троянди

Кімнатні троянди добре реагують на щадну зимову обрізку. У січні варто видалити зів’яле, сухе або пошкоджене листя, а також слабкі пагони. Починати обрізання можна тоді, коли листя починає втрачати тургор. Це допоможе рослині зберегти сили для майбутнього цвітіння.

Шавлія

Шавлія потребує регулярного підстригання навіть у холодну пору року. Легка обрізка в січні запобігає витягуванню пагонів і допомагає зберегти компактну форму. Важливо не захоплюватися – надмірне скорочення зеленої маси може пригальмувати розвиток рослини.

Сукуленти

Якщо сукуленти втратили форму, витягнулися або мають зламані й відмерлі частини, їх можна без побоювань обрізати в середині зими. Видалення пошкоджених листків і стебел покращує зовнішній вигляд і знижує ризик гнилі.

Фікус ліроподібний

Січень і початок лютого вважаються оптимальним періодом для обрізки цього фікуса. Рослина здатна досягати значних розмірів, тому своєчасне видалення сухого чи хворого листя допомагає підтримувати охайну форму. За потреби можна зняти нижні листки, щоб сформувати характерний силует.

Потос

Взимку потос часто втрачає декоративність через сухе або пошкоджене листя. Легка січнева обрізка допомагає освіжити рослину. Достатньо видалити пожовклі або зів’ялі листки, а якщо змінений лише край – зрізати лише уражену частину.

Фікус еластичний

Хоча цей фікус дозволяє обрізку протягом року, саме взимку процедура проходить для нього найменш стресово. У січні сік рухається повільніше, тому рослина легше переносить втручання. Обрізають сухе, хворе або пошкоджене листя, роблячи зрізи над вузлами.

Спатифілум

Спатифілум чутливий до радикальної обрізки, тому взимку йому підходить лише легке очищення. У січні варто прибрати пожовклі або засохлі листки, не зачіпаючи здорову зелень. Видалення більше третини листя може негативно вплинути на рослину.

Фуксія

Середина зими – вдалий момент для формування фуксії. У січні видаляють пошкоджені гілки й обрізають ослаблені пагони до основи. Така процедура покращує провітрювання крони і дозволяє надати рослині бажаної форми.

Хлорофітум

Хлорофітум добре переносить зимову обрізку за умови, що вона буде помірною. У січні видаляють сухі, хворі або пожовклі листки, зрізаючи їх біля основи. Якщо рослина надто загущена, можна прорідити її, прибравши кілька старих листків.

На що звернути увагу перед обрізкою

Ознаками того, що рослині потрібне підрізання, є надмірна густота, сухе або деформоване листя, нестійкі високі пагони та помітне уповільнення росту. Для роботи варто використовувати лише гострі та чисті інструменти, щоб уникнути пошкоджень і зараження.