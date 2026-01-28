Гортензії, які вирощуються в горщиках на терасах або балконах, потребують особливої уваги взимку

Гортензії вважаються одними з найпопулярніших декоративних рослин у садах завдяки рясному цвітінню та високій декоративності. Вони добре пристосовуються до різних умов вирощування, однак сильні морози можуть становити серйозну загрозу, особливо для молодих кущів. Як захистити рослину, пише ТСН.

Хоча більшість сортів гортензій здатні витримувати низькі температури, молоді рослини значно чутливіші до холодів. У перші роки після висаджування їм потрібен додатковий захист, щоб уникнути підмерзання пагонів і кореневої системи.

Захист гортензій у відкритому ґрунті

Під час сильних нічних заморозків, коли температура повітря опускається до -10 градусів і нижче, гортензії рекомендується вкривати агроволокном. Такий спосіб захисту є ефективним для рослин, які ростуть на відкритих ділянках саду.

Найкраще використовувати біле агроволокно щільністю 50–60 г/м². Матеріал укладають у два або три шари, повністю огортаючи кущ. Альтернативним варіантом є багаторазове обмотування рослини, що також створює надійний захисний шар.

Біле агроволокно допомагає підтримувати стабільну температуру навколо рослини та запобігає різким перепадам під час зимових відлиг. Чорний матеріал для укриття не підходить, оскільки він поглинає сонячне тепло, що може призвести до передчасного пробудження рослини та подальшого пошкодження морозами.

Захист гортензій у контейнерах

Гортензії, які вирощуються в горщиках на терасах або балконах, потребують особливої уваги взимку. За значного зниження температури такі рослини рекомендується переносити в приміщення.

Найкращим варіантом є прохолодне й затемнене місце, наприклад підвал, комора або сарай. Перед перенесенням бажано видалити листя та суцвіття, щоб рослина могла перейти в стан спокою і легше перенести зимовий період.