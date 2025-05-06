Для успішного вирощування кавунів з розсади важливо обрати сорти, які підходять для вашого клімату

Вирощування кавунів з розсади стає дедалі популярнішим навіть у північних регіонах України, де раніше ця культура була малопоширена. Завдяки сучасним методам та правильному догляду, можна отримати смачний та здоровий урожай навіть у таких умовах. Однак для успішного вирощування необхідно дотримуватися певних рекомендацій щодо вибору сорту, підготовки насіння та дотримання сприятливих днів за місячним календарем. «Філіжанка кави» пише, як правильно посадити кавуни на розсаду у 2025 році, щоб отримати багатий та смачний урожай.

Які сорти кавунів підходять для вирощування через розсаду

Для успішного вирощування кавунів з розсади важливо обрати сорти, які підходять для вашого клімату та мають короткий період вегетації. Ось кілька таких сортів:

«Кримсон Світ» : ранній сорт, плоди дозрівають через 80 днів після висадки. Мають медовий смак та вагу від 5 до 12 кг;

«Ультраранній» : стійкий до хвороб сорт з періодом вегетації 80 днів. Плоди середньою вагою 4-6 кг, солодкі на смак;

«Селянин»: середньостиглий сорт з вегетаційним періодом близько 105 днів. Плоди овальні, смугасті, вагою до 8 кг, добре зберігаються та транспортуються.

Вибір районованих сортів допоможе досягти кращих результатів у вашому регіоні.

Коли сіяти кавуни на розсаду у 2025 році

Вибір часу для посіву кавунів на розсаду залежить від регіону та погодних умов. Загалом, рекомендується висівати насіння 2, 3, 12, 23-25 травня. Уникайте посіву в несприятливі дні, такі як 4-6, 10, 11, 19, 26 травня. Посів у ці дні може призвести до поганої схожості або слабкого росту рослин.

Підготовка насіння кавунів

Перед посівом насіння кавунів рекомендується провести кілька підготовчих заходів:

калібрування : замочіть насіння в сольовому розчині (1 склянка теплої води + 50 г солі). Ті, що спливуть, відбракуйте;

прогрівання та замочування : нагрійте воду до 50-60°C, занурте насіння на 5 годин, потім обробіть марганцевим розчином на півгодини;

загартовування: помістіть насіння в холодильник на кілька годин або чергуйте холод і тепло протягом 6 годин.

Ці процедури сприяють кращій схожості та стійкості рослин до несприятливих умов.

Як правильно посадити кавуни на розсаду

Для посіву кавунів використовуйте окремі ємності, такі як торф'яні або пластикові стаканчики. Заповніть їх поживною сумішшю з некислого торфу, деревної тирси та дерну. Висівайте по два насіння на глибину 2-3 см, злегка присипте ґрунтом і зволожте. Накрийте плівкою для створення парникового ефекту.

Після появи сходів зніміть плівку, забезпечте рослинам достатнє освітлення та температуру 22-24°C вдень. Поливайте помірно, уникаючи застою води. За 10 днів до висадки на постійне місце проведіть загартовування, поступово знижуючи температуру навколишнього середовища.

Коли висаджувати розсаду кавунів у відкритий ґрунт

Розсаду кавунів висаджують у відкритий ґрунт, коли температура ґрунту на глибині 10 см прогріється до 15-16°C, зазвичай це відбувається в кінці травня або на початку червня. У південних регіонах висадку можна проводити раніше, у середині травня. Важливо, щоб минула загроза заморозків і рослини мали не менше трьох справжніх листків.