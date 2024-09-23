Замочування насіння перед посівом та полив грядок не потрібні, адже це може призвести до передчасного проростання та загибелі насіння

Коренева петрушка не боїться зими і морозів, тому добре переносить холод і не вимерзне. А ранньою весною на столі ви уже матимете духмяну зелень зі свого городу. Тому саме осінь – це найкращий час, щоб посіяти петрушку. Як це правильно зробити, пише УНІАН.

Коли сіяти петрушку

Рекомендують сіяти петрушку якнайпізніше, орієнтуючись не на календар, а на погодні умови. Коли почнуться нічні заморозки і температура ночами знижується до -2 -3°С, а земля вкривається скоринкою, саме час для посіву. Найбільш сприятливі дні для посіву петрушки у вересні будуть 5-13 та 17 числа.

Як сіяти петрушку на зиму

Найкраще садити петрушку на ділянці, де раніше вирощувались цибуля, картопля, помідори чи капуста. Важливо обрати місце, яке зимою покривається снігом, але водночас є сонячним і високим. Для підживлення грядки використовують перегній. Петрушку садять наступним чином:

створюють борозни глибиною близько 3 см;

у них висівають насіння, відбираючи найбільші зерна і сіючи вдвічі більше звичайної норми, оскільки не все проросте;

часто на пакетиках з насінням вказано, що воно придатне для підзимового посіву, – обирайте аме його;

грядки засипають сумішшю землі, піску та торфу;