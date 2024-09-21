Осінь зручна тим, що планувати посадки набагато простіше

Садівникам часто доводиться обирати між ранньою весняною та осінньою посадкою плодових дерев у саду. І часто вибір падає саме на осінню. Про переваги такої посадки і які дерева краще садити осінню, пише Gradina Max.

Переваги ранньої посадки

Дерева і кущі вигідно висаджувати восени з багатьох причин. Головні з них: витрачається менше часу, сил та грошей. Весна у садівників завжди дуже насичена. Тому найдосвідченіші переносять на осінь всі роботи, які можна перенести. В тому числі, і посадку плодових. До того ж, весна дуже швидкоплинна. Здавалося б, щойно зійшов сніг, а все вже активно росте і зеленіє. Тому викроїти час для посадки досить складно.

Осінь зручна тим, що планувати посадки набагато простіше. Погода восени теж підносить сюрпризи, але підходящого для посадки часу все ж стає більше. Головне – враховувати час, який потрібен деревам і кущам, щоб укорінитися до перших морозів.

Весняні посадочні роботи досить трудомісткі. Потрібно регулярно поливати, боротися з бур'янами, шкідниками і сонцем. Зате восени про більшість подібних турбот можна просто забути: трава вже не росте, тому прополку можна виключати зі списку справ, осінні дощі подбають про поливи, ні шкідників, ні сонця можна більше не боятися. Потрібно просто підготувати яму і полити рослину після посадки.

Восени в продажу з'являється свіжовикопаний посадковий матеріал, який найчастіше супроводжується сезонними знижками і низькими цінами. Такі саджанці добре приживаються. Все завдяки здоровим кореням і запасу поживних речовин, який вони накопичили перед тим, як їх викопали. Восени саджанці уповільнюють свій ріст, переходять в стан спокою, тому їм легше адаптуватися до нового місця.

Недоліки осінньої посадки

У регіонах з холодним кліматом головною проблемою осінніх посадкових робіт є високі ризики через мороз, вітер, відлигу. Подібні погодні явища можуть знищити і дорослі дерева, не кажучи вже про молоді і слабкі рослинки.

На півдні країни зими м'якші, тому для осінніх посадок ця місцевість підходить найбільше. У північних областях садівникам варто приймати рішення виходячи з погодних умов. Крім погоди, є й інші несприятливі умови, але з ними боротися набагато легше.

Плодові культури, які люблять осінню посадку

Осінню посадку добре переносять ягідні чагарники, у яких вегетація починається рано. До таких відносяться:

смородина;

червоні і білі порічки;

жимолость;

аґрус.

Навесні цим рослинам важче адаптуватися, через що вони сповільнюються в розвитку. Восени ж вони відразу йдуть в ріст. Для посадки восени також підходять:

зимостійкі яблуні і груші;

малина;

горобина;

чорноплідна горобина;

горіхи (ліщина, наприклад).

Як і в які терміни саджати

Терміни для посадки кожен садівник вибирає сам, виходячи з погодних і кліматичних умов в його регіоні. Головна умова – у рослин має бути час для того, щоб вкоренитися до початку холодів. Проте, це не означає, що треба поспішати. В ідеалі, саджати потрібно, коли рослини переходять в стан спокою

Посадки важливо планувати. Ями готують за 2-4 тижні, щоб ґрунт сів. Висаджуйте рослини таким чином, щоб коренева шийка була на рівні ґрунту. Полийте саджанець після висадки. Не забувайте, що взимку рослини потребують захисту від гризунів.