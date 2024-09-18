Підготовка садової груші до зими передбачає зв'язування гілок рослини між собою

За вікном осінь і садівники приступають до підготовки дерев до сезону заморозків і опадів, обробляють від хвороб і обрізають для гарного врожаю на майбутній рік. Оgorodniki пишуть про те, чим побілити грушу, які підгодівлі для неї використовувати та інші корисні поради для підготовки груші до зими.

Внесення добрив

Підживлення має включати два основні компоненти – суперфосфат та сульфат. Для внесення добрив біля груші необхідно викопати траншею до 20 см завглибшки. Це дозволить поживним речовинам швидше потрапити до кореневої системи. Добрива вносяться: столова ложка на 1м2 траншеї.

Розпушування, перекопування, мульчування

Коренева система груші садової потребує доступу кисню. Для цього необхідно розпушити ґрунт у радіусі 1 м від стовбура, після чого зробити полив. Такі маніпуляції дозволять рослині легше перенести заморозки.

Щоб коренева система не постраждала в зимовий період, пристовбурове коло ретельно мульчують торфом або дрібною тирсою.

Обрізання дерев груші

Досвідчені садівники стверджують, що осіння обрізка завдає шкоди дереву. Є ризик обмороження пагонів. Однак саме такі маніпуляції дозволяють надати рослині правильної форми і спростити подальший процес догляду.

Восени рекомендовано вкорочувати довгі пагони та формувати крону. Щоб уникнути пошкоджень у зимовий період, зрізи варто обробити садовим варом. Для його приготування в рівних пропорціях розтоплюють та змішують нігрол, парафін та каніфоль. Перед використанням суміш підігрівають.

Пересадка груші

Професіонали скептично ставляться до осінньої пересадки садової груші. Пов'язано це з поганою приживаністю та морозостійкістю. Однак, якщо зима в регіоні не дуже сувора, рослина відмінно перенесе холод і встигне вкоренитися.

Пересадку слід проводити відразу після збирання врожаю, за місяць до настання заморозків. Для цього викопують яму, відповідно до розмірів кореневої системи. На дно викладають перегній чи компост і засипають родючим субстратом. Після цього пересаджують і рясно поливають рослину.

Побілка дерев груші

Навесні садова груша може постраждати від впливу яскравого сонячного світла. Щоб уникнути пошкодження дерева, восени проводиться побілка стовбура.

Розчин продається в спеціалізованих магазинах або його можна приготувати самостійно. Для цього потрібно 1,5 кг очищеної глини і 2 кг вапна змішати з водою. На дорослих рослинах обробляти потрібно лише стовбур від прикореневого кола до перших гілок. Молоді саджанці повністю покриваються розчином.

Захист груші від комах та захворювань

Труднощі, з якими стикаються багато садівників під час вирощування груші, є різні шкідники. Вони ушкоджують кору та кореневу систему дерева, що призводить до його загибелі. Ефективним способом боротьби зі шкідниками є побілка. Додатково стовбур дерева необхідно обгорнути лапником.

Для запобігання захворюванням, восени, після проведення обрізки, листя необхідно спалювати, а плоди, що гниють, прибирати в компостну яму.

Підготовка дерева до зими

Догляд за грушею – це не тільки обрізка, обробка та добриво, а й формування дерев для кращої зимівлі. Особливо цього потребують молоді саджанці, схильні до великого ризику обмороження пагонів.

Підготовка садової груші до зими передбачає зв'язування гілок рослини між собою. Стовбур бажано прив'язати до кілочка, щоб сильні пориви вітру його не пошкодили.