Капуста любить вологу, тож після посіву потрібно підтримувати ґрунт у вологому стані, але не заливати

Для росту і нормального розвитку капустяної розсади потрібна температура в межах від +12 до +15°С, а для сходів у ґрунті ще менше – насіння починає проростати при +5°С. Зміцнілі рослини, посіяні відразу на грядках, можуть витримати короткочасні заморозки до -3-4°С, а різниця між денними і нічними температурами сприятливо діє на капустяні сіянці – вони виростають міцними та загартованими. Вирощена у досить непростих умовах, капуста відразу до них адаптована, тому їй буде легше протистояти шкідникам та хворобам. Розповідаємо, коли та як садити капусту.

Коли садити

Як правило, найчастіше без розсади вирощується капуста кольрабі, білокачанна та пекінська. Цвітна капуста і броколі більш теплолюбні і погано переносять зниження та перепади температури. Сіяти їх безпосередньо у ґрунт можна, але при настанні стійкої теплої погоди.

Терміни посіву залежать від погоди та кліматичних умов. Орієнтовно вони розтягуються з середини квітня і до другої-третьої декади травня. Кольрабі та пекінську капусту можна сіяти до липня, поступово займаючи грядки, що звільняються.

Якщо ви садили розсаду, то висадка ранньої капусти у відкритий ґрунт здійснюється тоді, коли у сіянців розвинеться по 5-7 листочків, а у висоту розсада витягнеться до 12-20 см. Параметри для висадки у відкритий ґрунт розсади середньостиглої та пізньої капусти такі: наявність 4-6 листочків при висоті сіянців 15-20 см. Зазвичай розсада ранніх сортів досягає таких результатів до початку травня, пізні сорти – із середини до кінця травня, а середньостиглі сорти – з кінця травня по середину червня.

Згідно з посівним календарем на 2023 рік, сприятливі дні для висадки овочів у травні – 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 30, 31, для капусти – 21, 22, 30, 31, броколі, цвітна капуста – 10, 11, 30, 31, кале, пак-чой та інша листова капуста – 14-17, 30, 31; сприятливі дні для висадки овочів у квітні – 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30, для капусти – 1, 27, 28, броколі, цвітна капуста – 1, 6, 7, 14-16, 27, 28, кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 10-13, 27, 28; сприятливі дні для висадки овочів у липні – 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31, для броколі, цвітної капусти – 4, 12, 13, 24, 25, 31, кале, пак-чой та інша листова капуста – 7-11, 24, 25.

Підготовка грядки

Для прискорення проростання насіння та створення оптимальних умов молодим рослинам потрібно обов’язково передбачити укриття. Воно встановлюється заздалегідь, щоб перед посівом ґрунт прогрівся. У період росту воно сприяє підтримці оптимальної для розсади температури та вологості. Як укриття переважно використовують дуги з натягнутою на них плівкою або обрізані (без дна) пластикові пляшки 2-5 літрів.

Ділянка під капусту повинна бути обов’язково сонячною, бажано – піднесеною, з невеликим ухилом. Дуже добре, якщо попередньою культурою на грядці були цибуля, бобові, огірки, морква чи буряк. Не можна садити капусту після хрестоцвітних: гірчиці, редьки, редиски, руколи.

Для вирощування капусти дуже важливий показник кислотності ґрунту – на кислих ґрунтах вона погано розвивається. Тому в такий ґрунт необхідно заздалегідь внести вапно, а ще краще – доломітове борошно, яке містить магній, необхідний рослинам для мінерального живлення. Доломітове борошно можна вносити і перед посівом, а вапно – заздалегідь, бажано з осені. Як добриво на грядку можна внести перегній або компост – 3-4 кг на м2. Як тільки дозволять погодні умови, грядку потрібно накрити, щоб земля прогрілася.

Підготовка насіння

Для профілактики захворювань бажано перед посівом знезаразити насіння препаратами «Фітоспорін», «Фітолавін», «Гліокладін» або марганцівкою. У садових магазинах також є спеціальні засоби з комбінованим ефектом, наприклад, «Циркон», який дозволяє підвищити схожість, стійкість рослин до несприятливих умов вирощування та водночас служить для профілактики грибкових захворювань. Для прискорення проростання насіння можна витримати добу у вологій тканині за температури +20°С, а потім висівати. У магазинах також продається вже підготовлене насіння, яке не потрібно протравлювати та замочувати.

Посів

Залежно від виду капусти, насіння висівається за наступною схемою:

при рядковому способі посадки: 50-60 см відстань між рядами, 30-40 см – між рослинами;

при квадратно-гніздовому: 50х50, 50х60 або 45х70 см.

Ранні сорти сіють набагато компактніше, середнім та пізнім потрібно значно більше місця для зростання.

Перед посівом необхідно трохи зволожити намічені лунки, для профілактики захворювань можна полити розчином «Фітоспорін». У кожну лунку на глибину 2 см висівається по 3-4 насінини. Капуста рідко показує 100% схожість, тому потрібно сіяти із запасом. Посіви необхідно накрити плівкою або іншим обраним укриттям.

Догляд

Капуста любить вологу, тож після посіву потрібно підтримувати ґрунт у вологому стані, але не заливати, інакше сіянці можуть загинути від чорної ніжки. Періодично посіви потрібно провітрювати, для цього можна в спекотну погоду відкривати плівку або знімати кришечки з пляшок.

Після появи у сіянців двох справжніх листочків потрібно залишити найсильніший паросток, а решту видалити. У міру зростання молодій рослині можна потроху підсипати землі. Укриття можна прибрати, коли у капусти сформуються 3-4 справжні листочки.

Подальший догляд за розсадою у відкритому ґрунті полягає в поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні ділянки, регулярних підживленнях й обробці капусти від шкідників і хвороб. Через три тижні після посадки капусту підгортають, ще через 10 днів процедуру підгортання повторюють.

За матеріалами «Зеленої садиби», «Флорист-Х»