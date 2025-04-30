Вирощувати кукурудзу на одному й тому ж місці кілька років поспіль не варто

Кукурудза – одна з найменш вибагливих городніх культур, тож її вирощування під силу навіть новачкові. Вона добре почувається у різних кліматичних умовах, та все ж, щоб отримати щедрий урожай, варто врахувати кілька важливих нюансів: коли і де садити, як підготувати насіння і ґрунт, та як доглядати за сходами.

Вибір сорту та термінів посіву

Передусім зверніть увагу на сорт, він має відповідати клімату вашого регіону. У південних областях садити кукурудзу можна вже у квітні, а в північних – краще дочекатися травня або навіть початку червня.

Оптимальний час для посіву, коли температура ґрунту на глибині 5-7 см стабільно тримається в межах +8-+10°C. Якщо посіяти раніше, у ще холодну землю, насіння проростатиме повільно або взагалі не зійде. А при запізнілому посіві рослини можуть не встигнути повноцінно дозріти до кінця сезону.

Сприятливі дні за місячним календарем для весни 2025 року:

травень : 2, 3, 4, 7-10, 13, 14;

червень: 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26-30.

Де садити кукурудзу

Кукурудза любить сонце та не переносить застою вологи. Обирайте ділянку на підвищенні або добре дреновану, з доступом до світла упродовж дня. Найкращі попередники – гарбузові (дині, кавуни), картопля.

Вирощувати кукурудзу на одному й тому ж місці кілька років поспіль не варто – урожай помітно зменшиться.

Який ґрунт підходить

Ідеальний варіант – пухкий, поживний ґрунт із нейтральною або слабо кислою реакцією (pH не нижче 5). Ділянку бажано перекопувати двічі: восени й навесні.

Підживлення:

навесні — аміачна селітра, карбамід або нітроамофоска (за потреби).

Як підготувати насіння

Вибирайте тільки великі, повноцінні зерна. Перед висіванням насіння варто обробити засобами для знезараження (наприклад, фітоспорином). Для пришвидшення проростання – проростіть його на вологій серветці протягом 2–3 днів у теплому місці (приблизно +23°C).

Посів кукурудзи: схема та глибина

Сіють кукурудзу рядками – це важливо для її запилення. Поодинокі посадки часто дають порожні качани.

відстань між рядами – 50 см;

між рослинами в ряду – 20-25 см;

глибина посіву – близько 5 см.

У кожну лунку кладуть по 3-4 зернини. Попередньо лунку зволожують (приблизно склянка води), після посіву – знову поливають.

Догляд за сходами

Коли з’являться паростки, варто залишити найсильніші, а слабші – видалити. Ґрунт між рослинами потрібно регулярно розпушувати й прополювати, щоб бур’яни не заважали розвитку кукурудзи та не забирали вологу й поживні речовини.

Що важливо пам’ятати

Кукурудза хоч і витривала, але боїться заморозків. Якщо встигне сформувати 3 листки до похолодання, витримає короткочасне зниження температури до -2°C. Але при -4°C може загинути. Саме тому важливо точно розрахувати час сівби.