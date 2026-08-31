Календарна дата не може бути універсальною для всіх областей

Озиму цибулю висаджують восени з таким розрахунком, щоб до настання морозів вона встигла утворити міцне коріння. Водночас цибулини не повинні активно нарощувати зелене перо, адже молоді пагони можуть постраждати від холоду. Тому поспішати з посадкою не варто. Найкращий термін залежить від погоди у конкретній місцевості та прогнозу на осінь. Коли садити восени 2026 року, пишуть «Новини.Info».

Орієнтуйтеся на погоду

Календарна дата не може бути універсальною для всіх областей. Основний орієнтир – період до стійкого похолодання, протягом якого ґрунт ще залишається придатним для вкорінення.

Після посадки цибулині потрібно дати час сформувати кореневу систему, але не створювати умов для тривалого активного росту. Якщо висадити сіянку занадто рано й осінь буде теплою, вона може випустити довге зелене перо ще до зими.

Оберіть правильне місце

Для озимої цибулі оберіть сонячну ділянку, де не застоюється вода. Надлишок вологи особливо небезпечний восени та взимку, адже під час відлиг цибулини можуть почати загнивати.

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Перед посадкою розпушіть ґрунт і видаліть бур’яни. За потреби внесіть добре перепрілий компост. Свіжий гній безпосередньо перед висаджуванням використовувати не варто.

Перевірте посадковий матеріал

Перед висаджуванням переберіть сіянку. Відкладіть м’які, підгнилі, запліснявілі та пошкоджені цибулини.

Для осінньої посадки використовуйте лише здоровий посадковий матеріал. Цибулини мають бути щільними, без підозрілих плям і механічних пошкоджень.

Не поспішайте з мульчуванням

Після висаджування поверхню ґрунту можна прикрити тонким шаром органічної мульчі. Проте робити надто товстий шар одразу не потрібно, особливо якщо осінь залишається теплою та вологою.

Основне утеплення краще проводити ближче до встановлення стабільного холоду. Матеріал має захищати грядку від різких температурних коливань, але не створювати надмірної вологи.

Не допускайте надлишку води

Якщо після посадки тривалий час стоїть суха погода, цибулю можна помірно полити. Заливати грядку не потрібно.

Набагато небезпечнішим для озимих посадок є постійно мокрий ґрунт. Саме тому ще до висаджування варто подбати про добрий відтік води.

Не заглиблюйте цибулини надмірно

Глибину посадки підбирайте з урахуванням розміру цибулин та особливостей ґрунту. Посадковий матеріал має бути достатньо прикритий землею, щоб не постраждати від морозу, але надмірне заглиблення також небажане.

Після висаджування обережно ущільніть землю навколо цибулин. Це допоможе прибрати великі порожнини біля денця та забезпечить кращий контакт із ґрунтом.