Головне – правильно підготувати ґрунт і не затягувати з посівом

Після збирання цибулі та часнику грядку зовсім не обов’язково залишати порожньою до наступного сезону. Наприкінці літа ще можна посіяти культури з коротким періодом вегетації та отримати свіжу зелень або овочі до холодів. Головне – правильно підготувати ґрунт і не затягувати з посівом. Що садити, пише УНІАН.

Як підготувати грядку після цибулі та часнику

Спочатку приберіть із грядки залишки попередніх рослин і бур’яни. Ґрунт після тривалого вирощування цибулі та часнику може бути виснаженим, тому перед новим посівом його варто розпушити та за потреби збагатити органічними добривами.

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Не залишайте на грядці хворе або пошкоджене бадилля. Якщо рослини були здоровими, рослинні рештки можна використати для компосту.

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Перед посівом вирівняйте поверхню ґрунту та добре зволожте його. Якщо земля пересохла, насіння буде сходити нерівномірно.

Що посадити після цибулі та часнику

Для серпневого посіву найкраще обирати культури, які швидко розвиваються та не потребують тривалого теплого сезону.

Редис можна посіяти одним із перших. За сприятливої погоди він досить швидко формує коренеплоди, тому до осінніх холодів можна встигнути отримати врожай.

Кріп, петрушка, кінза та листовий салат також підходять для повторного посіву. Вони не займають багато місця, швидко нарощують зелену масу та дозволяють продовжити сезон свіжої зелені.

Шпинат добре почувається за прохолоднішої погоди, тому його можна висівати наприкінці літа. Для серпневого посіву обирайте сорти, які підходять для осіннього вирощування.

Пекінська капуста теж може стати варіантом для повторної посадки, але важливо враховувати строки дозрівання конкретного сорту та місцеві погодні умови.

Чим підживити ґрунт перед новим посівом

Не варто вносити надмірну кількість добрив лише тому, що попередня культура вже зібрана. Передусім оцініть стан ґрунту.

Якщо земля бідна, можна додати добре перепрілий компост і перемішати його з верхнім шаром. Для зелені та швидкорослих овочів цього часто достатньо за умови родючого ґрунту.

Після внесення добрив перекопайте або розпушіть грядку, видаліть корені бур’янів і сформуйте борозенки для посіву.

Сидерати замість другого врожаю

Якщо до кінця сезону вже недостатньо часу для овочів, засійте звільнену ділянку сидератами. Для цього можна використовувати гірчицю, фацелію або жито.

Сидерати допомагають захистити ґрунт від пересихання та заростання бур’янами, а після завершення вирощування їх можна використати для подальшого збагачення землі органічною масою.

Як доглядати за серпневими посівами

У кінці літа особливу увагу приділяйте волозі. Через спекотні дні верхній шар ґрунту може швидко пересихати, тому молоді сходи потрібно регулярно поливати невеликими порціями води.

Після поливу обережно розпушуйте землю, щоб на поверхні не утворювалася тверда кірка. За необхідності використовуйте легке укриття, яке захищатиме молоді рослини від надмірного сонця.

Важливо також враховувати прогноз погоди та тривалість вегетації конкретної культури. Чим пізніше проводите посів, тим більший ризик, що рослина не встигне сформувати повноцінний урожай до холодів.