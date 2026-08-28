Особливо ретельно оглядайте рослини після дощу або рясного поливу

Удень слимаків важко помітити, адже яскраве сонце та сухе повітря змушують їх шукати прохолодні й вологі місця. Саме тому після нічної активності вони перебираються під листя, мульчу, дошки та інші укриття. Якщо знати, де шукати, виявити шкідників можна навіть без вечірніх обходів городу. Більше про це пише Express.

Під листям і густими рослинами

Насамперед перевірте нижній бік великих листків і ділянки біля рослин із густою зеленою масою. Капуста, кабачки, хости та інші культури створюють затінений простір біля самої землі, де довше утримується волога.

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Особливо ретельно оглядайте рослини після дощу або рясного поливу. У таких умовах слимаки отримують прохолодне укриття, де можуть спокійно перечекати денну спеку.

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У мульчі та серед рослинних решток

Товстий шар мульчі добре захищає ґрунт від пересихання, але водночас може стати зручним укриттям для слимаків. Якщо органічний матеріал постійно залишається мокрим і щільно прилягає до землі, шкідникам там дуже комфортно.

Оглядайте мульчу біля культур, які вже постраждали від слимаків. Також перевіряйте купи свіжоскошеної трави, бур'янів та інших вологих рослинних решток.

Під дошками, камінням і горщиками

Предмети, які тривалий час лежать просто на землі, створюють для слимаків темний і прохолодний простір. Тому обов'язково піднімайте старі дошки, каміння, садові горщики, відра та інші речі, залишені на ділянці.

Найкращий час для такої перевірки – ранок, особливо після дощу. Під одним укриттям можна виявити одразу кілька слимаків, які ще не встигли перебратися до наступної схованки.

У купах листя та органічних відходів

Опале листя, бур'яни та інші рослинні рештки можуть стати ще одним місцем для денного відпочинку слимаків. Особливо сприятливими є неохайні вологі купи, розташовані безпосередньо біля грядок.

Якщо рослинні рештки призначені для компостування, тримайте їх у впорядкованій компостній купі. Не залишайте великі вологі купи просто між грядками, адже вони можуть приваблювати слимаків і давати їм змогу залишатися поруч із рослинами.

Біля паркану та на зарослих краях городу

Не обмежуйте пошуки самими грядками. Слимаки часто ховаються у високій траві, бур'янах і густій рослинності вздовж парканів та на краях ділянки.

У таких місцях ґрунт повільніше висихає, тому навіть у спекотний день там може зберігатися достатньо вологи. Уночі слимаки виходять зі своїх схованок і перебираються звідти до овочевих та ягідних культур.

Перевірте контейнери та теплицю

Окрему увагу приділіть простору під контейнерами, піддонами та горщиками, які стоять просто на землі. Якщо вони тривалий час залишаються нерухомими, під ними формується темне й вологе середовище.

У теплиці слимаки також можуть ховатися під дошками, пакетами із субстратом та біля нижніх вологих частин конструкції. Тому під час ранкового огляду перевіряйте не лише грядки, а й усі предмети, що стоять на підлозі.