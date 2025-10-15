Ідеальний період для осінньої посадки за 25-30 днів до стабільних заморозків

Тюльпани – справжній символ весни, оновлення й краси. Щоб ці квіти яскраво розквітли на вашій клумбі вже на початку нового сезону, важливо посадити їх правильно і саме восени. Осіння посадка тюльпанів має низку переваг і дозволяє квітам пройти природне загартування перед холодами. Як це зробити правильно, пише «Майстерня ідей».

Коли садити тюльпани

Ідеальний період для осінньої посадки за 25-30 днів до стабільних заморозків. Це дозволяє цибулинам адаптуватися до ґрунту, але не дає їм прорости передчасно. У різних регіонах України оптимальний термін посадки може припадати на кінець вересня – початок листопада.

Як обрати цибулини

Вибираючи посадковий матеріал, звертайте увагу на стан цибулин. Вони мають бути щільними, міцними, без плям, тріщин чи ознак гнилі. Середній діаметр якісної цибулини – близько 3-4 см. Перед посадкою рекомендується замочити цибулини в слабкому розчині марганцівки або фунгіциду на 30 хвилин. Це допоможе захистити їх від грибкових захворювань.

Найкраще місце посадки

Місце для тюльпанів потрібно обрати сонячне, з добре дренованим, легким і родючим ґрунтом. Посадку виконують на глибину 10-15 см, залишаючи між цибулинами відстань у 10-12 см. Після посадки клумбу можна замульчувати, наприклад, торфом або сухим листям. Це збереже тепло та вологу, а також захистить посадки від сильних морозів.