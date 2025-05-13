Правильний підхід до посіву може значно вплинути на врожайність

Гарбуз – овоч, який легко виростити як через розсаду, так і шляхом прямого посіву у відкритий ґрунт. Щоб отримати здорові, великі плоди, важливо враховувати не лише особливості сорту та клімат, а й орієнтуватися на фази Місяця. Посів за місячним календарем допомагає підвищити врожайність і зміцнити стійкість рослин. «Філіжанка кави» пише про оптимальні строки посіву гарбуза у 2025 році, особливості вибору сорту, підготовки насіння та догляду за розсадою.

Коли сіяти гарбуз у 2025 році

Правильний підхід до посіву може значно вплинути на врожайність. У 2025 році найсприятливішими днями для посадки гарбуза за місячним календарем є:

травень : 12-25;

: 12-25; червень: 11-23.

Вибір сорту гарбуза

Перед посадкою важливо обрати відповідний сорт гарбуза, враховуючи кліматичні умови та бажані характеристики:

ранньостиглі сорти : «Цілюща», «Волзька сіра», «Лікувальна», «Цукати»;

: «Цілюща», «Волзька сіра», «Лікувальна», «Цукати»; пізньостиглі сорти : «Грибовська зимова», «Прем’єра».

: «Грибовська зимова», «Прем’єра». кущові сорти : підходять для обмежених просторів, оскільки мають компактну форму. Прикладами є «Веснянка», «Грибовська», «Дачні».

: підходять для обмежених просторів, оскільки мають компактну форму. Прикладами є «Веснянка», «Грибовська», «Дачні». солодкі сорти: «Крихітка», «Великий Макс», «Гігантський Атлант», «Мигдальний», «Солодка ромашка», «Медовий десерт».

Коли сіяти гарбуз на розсаду

Якщо ви обрали пізньостиглі сорти або проживаєте в регіоні з холодним кліматом, рекомендується вирощувати гарбуз через розсаду.

Підготовка насіння: відібрати здорові насінини, замочити їх у підсоленій воді (здорові насінини потонуть), обробити розчином марганцівки або золи для дезінфекції. Пророщування: після обробки насіння замочити у теплій воді або прогріти в духовці до 40°C. Посів: сіяти насіння в окремі ємності з родючим ґрунтом, заглиблюючи на 2 см гострою стороною вниз. Умови для пророщування: підтримувати температуру +20-23°C, забезпечити достатнє освітлення.

Коли сіяти гарбуз у відкритий ґрунт

Посів гарбуза у відкритий ґрунт рекомендується, коли:

температура повітря : стабільно вище +20°C;

: стабільно вище +20°C; температура ґрунту : не нижче +8°C, а бажано до +12°C;

: не нижче +8°C, а бажано до +12°C; відсутність заморозків: нічні температури не повинні опускатися нижче 14°C .

У південних регіонах насіння можна сіяти безпосередньо в ґрунт, оскільки гарбуз погано переносить пересадку.

Підготовка ґрунту та висадка розсади

Для гарбузів підходить пухкий, багатий на органічні речовини ґрунт. Рекомендується використовувати суміші:

перегній, торф, пісок у рівних частинах;

компост, дернова земля, торф у пропорції 2:1:1.

Перед висадкою розсади ґрунт потрібно добре підготувати, внести необхідні добрива та забезпечити достатнє зволоження.

Загартування розсади

За 5-7 днів до висадки в ґрунт розсаду потрібно загартувати. Спочатку виносити на кілька годин на свіже повітря. Поступово збільшувати час перебування на вулиці. Під час загартування знижувати температуру навколишнього середовища до +18°C вдень і +12-13°C вночі.

Висадка розсади у відкритий ґрунт

Перед висадкою розсади в ґрунт:

підготовка лунок : глибина 30-50 см, на дно можна додати компост або перегній;

: глибина 30-50 см, на дно можна додати компост або перегній; висадка : обережно помістити розсаду в лунку, не пошкоджуючи кореневу систему;

: обережно помістити розсаду в лунку, не пошкоджуючи кореневу систему; ущільнення ґрунту: навколо рослини акуратно ущільнити ґрунт і зволожити.

Захист від несприятливих погодних умов

У перші дні після висадки розсаду рекомендується прикривати плівкою або пластиковими пляшками, щоб створити парниковий ефект. Це допоможе захистити рослини від низьких температур і забезпечить оптимальні умови для їхнього розвитку.