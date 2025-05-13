Коли садити гарбуз у 2025 році: найкращі дати для посіву на розсаду і у відкритий ґрунт
Гарбуз – овоч, який легко виростити як через розсаду, так і шляхом прямого посіву у відкритий ґрунт. Щоб отримати здорові, великі плоди, важливо враховувати не лише особливості сорту та клімат, а й орієнтуватися на фази Місяця. Посів за місячним календарем допомагає підвищити врожайність і зміцнити стійкість рослин. «Філіжанка кави» пише про оптимальні строки посіву гарбуза у 2025 році, особливості вибору сорту, підготовки насіння та догляду за розсадою.
Коли сіяти гарбуз у 2025 році
Правильний підхід до посіву може значно вплинути на врожайність. У 2025 році найсприятливішими днями для посадки гарбуза за місячним календарем є:
- травень: 12-25;
- червень: 11-23.
Вибір сорту гарбуза
Перед посадкою важливо обрати відповідний сорт гарбуза, враховуючи кліматичні умови та бажані характеристики:
- ранньостиглі сорти: «Цілюща», «Волзька сіра», «Лікувальна», «Цукати»;
- пізньостиглі сорти: «Грибовська зимова», «Прем’єра».
- кущові сорти: підходять для обмежених просторів, оскільки мають компактну форму. Прикладами є «Веснянка», «Грибовська», «Дачні».
- солодкі сорти: «Крихітка», «Великий Макс», «Гігантський Атлант», «Мигдальний», «Солодка ромашка», «Медовий десерт».
Коли сіяти гарбуз на розсаду
Якщо ви обрали пізньостиглі сорти або проживаєте в регіоні з холодним кліматом, рекомендується вирощувати гарбуз через розсаду.
Підготовка насіння: відібрати здорові насінини, замочити їх у підсоленій воді (здорові насінини потонуть), обробити розчином марганцівки або золи для дезінфекції.
Пророщування: після обробки насіння замочити у теплій воді або прогріти в духовці до 40°C.
Посів: сіяти насіння в окремі ємності з родючим ґрунтом, заглиблюючи на 2 см гострою стороною вниз.
Умови для пророщування: підтримувати температуру +20-23°C, забезпечити достатнє освітлення.
Коли сіяти гарбуз у відкритий ґрунт
Посів гарбуза у відкритий ґрунт рекомендується, коли:
- температура повітря: стабільно вище +20°C;
- температура ґрунту: не нижче +8°C, а бажано до +12°C;
- відсутність заморозків: нічні температури не повинні опускатися нижче 14°C .
У південних регіонах насіння можна сіяти безпосередньо в ґрунт, оскільки гарбуз погано переносить пересадку.
Підготовка ґрунту та висадка розсади
Для гарбузів підходить пухкий, багатий на органічні речовини ґрунт. Рекомендується використовувати суміші:
- перегній, торф, пісок у рівних частинах;
- компост, дернова земля, торф у пропорції 2:1:1.
Перед висадкою розсади ґрунт потрібно добре підготувати, внести необхідні добрива та забезпечити достатнє зволоження.
Загартування розсади
За 5-7 днів до висадки в ґрунт розсаду потрібно загартувати. Спочатку виносити на кілька годин на свіже повітря. Поступово збільшувати час перебування на вулиці. Під час загартування знижувати температуру навколишнього середовища до +18°C вдень і +12-13°C вночі.
Висадка розсади у відкритий ґрунт
Перед висадкою розсади в ґрунт:
- підготовка лунок: глибина 30-50 см, на дно можна додати компост або перегній;
- висадка: обережно помістити розсаду в лунку, не пошкоджуючи кореневу систему;
- ущільнення ґрунту: навколо рослини акуратно ущільнити ґрунт і зволожити.
Захист від несприятливих погодних умов
У перші дні після висадки розсаду рекомендується прикривати плівкою або пластиковими пляшками, щоб створити парниковий ефект. Це допоможе захистити рослини від низьких температур і забезпечить оптимальні умови для їхнього розвитку.