У більшості регіонів України огірки рекомендують висівати приблизно до 25 липня

Липень – не привід завершувати городній сезон. Саме в цей час багато городників проводять повторний посів огірків, щоб подовжити період плодоношення. Якщо правильно обрати терміни, підібрати відповідний сорт і забезпечити рослинам належний догляд, свіжі огірки можна збирати не лише наприкінці літа, а й упродовж вересня. Коли сіяти, пише ТСН.

До якого часу можна сіяти огірки

У більшості регіонів України огірки рекомендують висівати приблизно до 25 липня. У південних областях, де тепла осінь триває довше, посів можна продовжити до кінця місяця.

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Головна умова – добре прогрітий ґрунт. Його температура має становити не менше ніж +18 °C. У теплій землі насіння швидко проростає, а молоді рослини активно набирають силу.

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Які сорти обрати

Для літнього посіву найкраще підходять ранньостиглі та ультраранні сорти або гібриди, які починають родити вже через 35–45 днів після появи сходів.

Перевагу варто віддавати самозапильним гібридам. Вони стабільно формують зав'язі навіть за нестійкої погоди та меншої активності комах-запилювачів.

Як підготувати грядку

Перед висіванням ділянку потрібно очистити від бур'янів і рослинних решток, після чого перекопати.

Для підвищення родючості внесіть перегній або добре перепрілий компост. Якщо ґрунт важкий і глинистий, додайте трохи піску, щоб покращити його структуру та водопроникність.

Безпосередньо перед посівом грядку рясно полийте теплою водою.

Правила липневого посіву

Насіння висівайте на глибину близько 2–3 сантиметрів.

Між рослинами залишайте приблизно 40 сантиметрів, а міжряддя робіть завширшки 60–70 сантиметрів. Така схема забезпечить достатню циркуляцію повітря й полегшить догляд за посадками.

Після посіву бажано замульчувати поверхню ґрунту скошеною травою, соломою або перегноєм. Мульча допоможе довше зберігати вологу та захистить кореневу систему від перегрівання.

Як доглядати за огірками

У липневу спеку рослини потребують регулярного поливу. Використовуйте лише теплу відстояну воду та поливайте огірки вранці або ввечері.

Після появи трьох-чотирьох справжніх листків проведіть підживлення. Для цього підійдуть органічні добрива або комплексні суміші з підвищеним вмістом калію та фосфору, які сприяють активному цвітінню й утворенню зав'язей.

Не забувайте регулярно збирати достиглі плоди. Чим частіше знімати огірки, тим інтенсивніше рослина формує нові зав'язі.