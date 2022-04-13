Під посадку вибирайте напівтіньові або сонячні ділянки і слідкуйте, щоб їх не затоплювало навесні

Більшість садівників схиляється до осінньої посадки цибулин – при цьому не порушується природний цикл розвитку культури. Проте припустима і весняна посадка квітів, але не для всіх сортів. Про нюанси та правила посадки лілій навесні розповідає «Дім і сад».

Терміни посадки

Оптимальний термін весняної посадки лілій – перша половина квітня. Травень і початок літа для цього зовсім не підходять – культури ростуть слабкими і часто хворіють.

Переваги весняної посадки:

не доведеться ретельно утеплювати ґрунт після осінньої посадки, щоб квіти не померзли;

для зберігання цибулин досить холодильника – посадковий матеріал не померзне і не зіпсується.

Недоліки весняної посадки:

для окремих сортів (наприклад, північноамериканських лілій) посадка навесні неможлива, оскільки вони не встигають наростити корінці, і рослина виживає лише за рахунок поживних речовин, які накопичилися в цибулині; цвітіння і нормального розвитку в цьому випадку не варто очікувати;

трубчасті сорти можуть не встигнути зацвісти в рік посадки, тому їх краще висаджувати восени;

при весняній посадці цибулини практично не дають «діток» для розмноження.

Підготовка цибулин

Найкраще купувати посадковий матеріал в перевіреному магазині – так ви точно отримаєте здорові і сильні квіти потрібного сорту. Якщо ж ви взяли цибулини зі своєї ділянки, то перед посадкою їх бажано обробити будь-яким зручним способом:

промийте в чистій воді, а потім на 30 хвилин опустіть в розчин марганцівки (5-10 г/10 літрів);

витримайте в препараті «Фундазол» строго по інструкції;

ретельно промийте лілії і помістіть їх в карбофос (1 ст. л/відро води).

Підготовка землі

Лілії віддають перевагу пухкому зволоженому ґрунту з лужною реакцією. Підготовку землі варто починати, як тільки вона відтане. Перекопайте її на глибину до 40 см, внесіть перегній або фосфорно-калійні препарати (по інструкції). Сюди ж можна додати хвою, змішану з піском. Основне правило: не вносьте в ґрунт гній – це зашкодить квітам і може спровокувати низку захворювань.

При підготовці ґрунту навесні можна внести такі добрива:

селітра аміачна (1 ст. л./м³ ґрунту);

нітроамофоска (50 г/відро води);

деревна зола (її дуже люблять квіти, тому можна присипати ґрунт біля них до 5-6 разів за сезон).

Вибір місця під посадку

Під посадку вибирайте напівтіньові або сонячні ділянки і слідкуйте, щоб їх не затоплювало навесні. Уникайте низин – їх підтоплює в першу чергу, тому цибулини часто гинуть. Для лілій шкідливий перегрів ґрунту, який провокують прямі сонячні промені, тому найкраще садити їх у мереживній напівтіні або мульчувати ґрунт травою.

Глибина закладання повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини – це приблизно 10-20 см, залежно від сорту. Чим важчий ґрунт, тим меншою повинна бути посадкова яма, і навпаки. Інтервал посадки також залежить від сорту: між низькорослими залишайте по 15-20 см, між високим – до 25-30 см. Якщо хочете, щоб бутони «дивилися» на будинок або ділянку, посадіть їх з північної сторони.

При посадці лілій навесні не зайвим буде утеплити їх. Для цього накрийте кожну цибулину половинкою пластикової пляшки, щоб отримати міні-парничок.

Хвороби

Культури, висаджені в ранньовесняний період, частенько стикаються з бактеріальною гниллю. Це блідо-жовті плями, які з’являються на листках, а потім і на стеблах. Заражені ділянки відмирають. Щоб цього уникнути, скоротіть полив і внесення добрив з азотом.

Ще одна неприємність – ботритіс або сіра цвіль, при якій квіти покриваються плямами коричневого кольору. Причиною захворювання служить надлишок вологи та різкі перепади температури. Щоб уберегти рослини, частіше розпушуйте землю і обробляйте їх речовинами, до складу яких входить мідь.

Якщо верхівки росточків стають жовтими – це ознака кореневої гнилі, яка «живе» на коренях цибулин. Тут не обійтися без вилучення рослини, видалення уражених ділянок і подальшої дезінфекції.

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