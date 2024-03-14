При вирощуванні розсади в загальній ємності ви втрачаєте приблизно тиждень

Щоб виростити капусту, найчастіше вдаються до розсадного методу (хоча і без розсади капусту теж можна садити). Як посіяти на розсаду ранні, середні та пізні сорти білокачанної капусти, розповідає «Флорист-Х».

Коли сіяти розсаду капусти

Розрахунок терміну посіву капусти проводиться за такою формулою: відрахуйте від передбачуваної дати висаджування в ґрунт у зворотному порядку 40 днів (тривалість розсадного періоду) та ще 3-4 дні (час на появу сходів). Отримане число і буде днем ​​посіву.

Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у березні – 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31, суто для ранньої капусти – 26, 27, для середніх та пізніх сортів – 17-19, 26, 27. Загалом сприятливі дні у квітні – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30, для ранньої капусти – 21-23, для середніх та пізніх сортів – 10, 11, 14, 15, 21-23.

Як підготувати насіння до посадки

Насіння варто знезаразити протягом півгодини в перекисі водню або у слабкому розчині марганцівки. Перекис розводити не потрібно, а для розчину перманганату калію буде достатньо буквально 3-4 кристали. Пофарбоване насіння не потрібно обробляти: в його оболонці, крім стимулятора росту та поживних речовин, міститься фунгіцид.

Після знезараження промийте насіння і покладіть його на пророщування в контейнер між двома просоченими водою шарами туалетного паперу, а в розчин, в якому знезаражувалося насіння, додайте води та пролийте цією рідиною розсадний ґрунт.

Як підготувати ґрунт

Ґрунт можна приготувати з городньої землі і перегною в рівній пропорції, обов'язково за кілька днів до посіву цю ґрунтосуміш варто знезаразити: в городній землі містяться патогени та яйця шкідників. Можна посіяти капусту і в магазинний розсадний субстрат, який зазвичай вже оброблений виробником.

Як сіяти та доглядати сходи

Насіння накльовується через 3-4 дні, і після цього сіємо їх у наповнені ґрунтом пластикові стаканчики об'ємом 100-200 мл. У дні стаканів зробіть дірочки для відтоку зайвої води, а під ґрунт помістіть шар дренажу. Стаканчики хороші тим, що вийняти з них сіянці можна, не травмуючи кореневу систему капусти.

При вирощуванні розсади в загальній ємності ви втрачаєте приблизно тиждень: витягуючи сіянці для пересадки в ґрунт, ви в будь-якому випадку пошкодите їхнє коріння, і рослинам знадобиться час на відновлення. Хоча якщо посіяти капусту і в ящик, і в стакани, ви отримаєте пролонгований урожай: першою дозріє капуста, вирощена в стаканах, а через тиждень можна буде їсти ту, яка розвивалася в ящику.

Як тільки з'являються сходи, їх потрібно відразу ж помістити під штучне джерело освітлення, яке перші 3-4 дні має працювати цілодобово. Потім світло можна на ніч вимикати. Оптимальний світловий день для капусти 12-14 годин. Якщо ви сієте капусту в середині-кінці березня, то при утриманні розсади на південному підвіконні підсвічування не знадобиться.

Полив розсаді необхідний приблизно один раз на тиждень, але варто стежити за станом ґрунту, щоб виробити правильний індивідуальний режим поливу. Якщо в приміщенні занадто сухе повітря, не завадить обприскування розсади з пульверизатора.