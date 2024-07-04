Чиновник уклав договір на купівлю електрики для освітлення вулиць з порушенням

Колишнього директора комунального підприємства «Міськсвітло» у Чернівцях підозрюють у розтраті понад 2 млн грн. За даними слідства чиновник уклав договір на купівлю електрики для освітлення вулиць з порушенням. Правоохоронці не повідомляють про кого йдеться, але до 2021 року підприємство очолював Вадим Чубатюк.

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що у лютому 2020 року керівник комунального підприємства уклав договір з переможцем тендеру на купівлю електроенергії за майже 9 млн грн для освітлення Чернівців. Ймовірно, зробив це з порушенням закону про публічні закупівлі.

«У кінцевій редакції договору ексдиректор умисно упустив обов'язковий пункт про неможливість внесення змін щодо ціни. Через це постачальник впродовж року протиправно збільшував вартість на постачання електрики – це призвело до розтрати понад 2,2 мільйона гривень з міського бюджету», – повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі в четвер, 4 липня.

В Чернівецькому обласному бюро економічної безпеки повідомили 4 липня, що йдеться про екскерівника комунального підприємства Чернівецької міськради «Міськсвітло». До 2021 року підприємство очолював Вадим Чубатюк. В коментарі телефоном «Суспільне. Чернівці» Вадим Чубатюк повідомив, що «не хоче говорити про підозри, які йому інкримінують».

Зазначимо, що ексдиректору комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата бюджетних грошей через зловживання службовим становищем у великих розмірах). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.