Підполковнику загрожує до 12 років позбавлення волі

Детективи повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох бійців для особистих потреб. Про це у середу, 30 квітня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Як зясували слідчі, у грудні 2024 року посадовець направив 4 військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. Протягом грудня 2024 – квітня 2025 року бійці, замість поїздки на фронт, клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку.

При цьому військовослужбовці отримували бойові виплати, й у результаті таких дій держава зазнала збитків на понад 500 тис. грн. У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

«Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану», – зазначили у дописі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Підполковнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 квітня Державне бюро розслідувань викрило колишнього заступника начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ. За даними слідчих, він разом зі спільниками за хабарі переводив військових на тилові посади.