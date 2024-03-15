Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді командира однієї з військових частин на Львівщині Василя О. Військовому призначили 17 тис. грн штрафу та заборонили керувати автомобілями протягом року.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, командир однієї з військових частин Василь О. на початку липня 2023 року керував автомобілем Toyota у Новояворівську. Приблизно о 02:15 його зупинила поліція та виявила у водія ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку, яка показала 1,04 проміле алкоголю. На Василя О. склали адмінпротокол про нетверезу їзду.

На засідання суду військовий не прийшов, але його адвокатка заперечила провину свого клієнта у п’яній їзді. Вона заявила про незрозумілі причини зупинки авто, також, що за кермом авто був не Василь О., а у медзакладі йому показали копію, а не оригінал сертифікату на драгер.

Справу розглядала суддя Наталія Швед, яка дослідила усі надані матеріали та відео поліцейських. Суддя встановила, що під час зупинки Василь О. не заперечував, що керував автомобілем, він пройшов перевірку на алкотестері у медзакладі – ознайомився із сертифікатом на драгер та не мав до нього претензій.

Суддя визнала Василя О. винним у п’яній їзді та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Постанову ще можна оскаржити.