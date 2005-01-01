Комісія МОЗ рекомендує звільнити ректорку Національного медуніверситету Катерину Амосову

Чинна ректорка Національного медичного університету ім. Богомольця Катерина Амосова повторно не з’явилася у п’ятницю, 30 березня 2018 року до Міністерства охорони здоров’я зі звітом про виконання контракту за 2017 рік. У зв’язку з цим комісія міністерства рекомендувала розірвати з нею контракт.

«Згідно з визначеним міністерством графіком заслуховування сьогодні (30 березня) мав відбутися звіт ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової. Натомість Амосова вже вдруге відсутня у день представлення звіту, котрий був визначений міністерством заздалегідь та про який було повідомлено завчасно», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Там зазначили, що цього разу Амосова без поважних причин уникла особистого представлення громадськості своєї діяльності на посаді ректора. Тож комісія міністерства провела публічне обговорення основних показників діяльності навчального закладу, який очолює Амосова, у 2017 році без її присутності.

Відтак комісія прийняла рішення визнати роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році.

Як відомо, 20 лютого МОЗ відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора медичного університету ім. Богомольця через зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів 3 курсу. У відповідь на це 26 лютого деякі студенти та колектив Національного медуніверситету імені Богомольця оголосили безстроковий страйк, заявивши, що МОЗ змушувало їх порушувати закон. Але вже через два дні Амосова закликала припинити страйк.

2 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді ректора Національного медичного університету імені Богомольця, а через кілька днів МОЗ знову відсторонило її від посади.