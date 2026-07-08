Білоруські добровольці під час Битви за Київ, 2022 рік

В Україні запрацювала єдина платформа для супроводу іноземних добровольців. Участь у програмі зможуть взяти лише верифіковані компанії, зареєстровані в Україні. Про це в середу, 8 липня, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в телеграмі.

«Щоб приєднатися до програми, компанії мають лише подати заявку на сайті. Увесь шлях іноземного добровольця – від рішення приїхати в Україну до укладення контракту на військову службу – проходитиме за єдиними прозорими правилами», – повідомила Свириденко.

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За її словами, українські підрозділи мають поповнювати мотивовані бійці, які посилять їхній бойовий потенціал. Україна має на меті укомплектувати 30-50% бойових посад у війську, залучаючи іноземних добровольців.

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На сайті платформи повідомили, що взяти участь в програмі можуть компанії, що зареєстровані в Україні, не перебувають у стані припинення, ліквідації, банкрутства, не мають податкової заборогованості. Також компанії не можуть мати будь-яких зв’язків з РФ, РБ, окупаційними адміністраціями, підсанкційними структурами або особами та інше.

Для участі в програмі компанія має внести страховий депозит – 5 млн грн. Також компанія не має права представляти міністерство оборони, брати гроші в добровольця за доступ до програми, узалежнювати його та обіцяти умови, не підтверджені державою Україна.

У міністерстві оборони додали, що за кожного новобранця компанія-рекрутер отримає 300 тис. грн. Оплата здійснюється поетапно: 30% після оцінки кандидата в Україні, 10% після закінчення БЗВП, 20% після першого бойового виходу у складі підрозділу, 40% після шести місяців служби.

Подати заявку для участі у програмі та ознайомитись з усіма умовами можна за посиланням.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що до кінця 2026 року розпочнеться поступове звільнення зі служби українських захисників, які найдовше перебувають на фронті. Водночас нововведення не стосується офіцерів.