Офіцери зможуть підписати новий контракт, щоб після отримати гарантовану відстрочку

Анонсоване Міністерством оборони України на кінець 2026 року поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше пробув у війську, не стосується офіцерів. Про це повідомило видання LIGA.net з посиланням на заступника міністра оборони Мстислава Баніка у вівторок, 16 червня.

«Ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швидко всіх відпустити додому. На них багато чого тримається і вони наша опора», – сказав Банік.

Він також повідомив, що як офіцер із контрактом до оголошення демобілізації, він сам підпише 24-місячний контракт, щоб через два роки отримати відстрочку.

«Офіцерська служба – це про інший рівень відповідальності, інший рівень виконання задач. Офіцери не сидять на першій лінії разом з піхотою. У них більше відповідальності, але сам процес служби трохи відрізняється, тому для офіцерів точно будемо інші підходи шукати», – додав заступник міністра.

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Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський повідомив про початок масштабної реформи української армії. Вона передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби, а також поетапну демобілізацію.

12 червня Міністерство оборони розповіло про нові виплати піхотинцям. Зокрема, передбачено, що середня місячна виплата становитиме 300 тис. грн, а максимальна – 460 тис. грн.

Також оборонне відомство назвало умови нових трьох видів контрактів, які передбачатимуть чіткі терміни служби – від 6 до 24 місяців з гарантованою відстрочкою після служби. Деталі реформи читайте тут і тут.