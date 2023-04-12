Шість компаній, що входять до Львівського ІТ Кластера і мають великі офіси у Львові, увійшли до переліку із 10-ти ІТ-бізнесів, що у 2022 році продали найбільше послуг. Рейтинг підготував сайт Speka на основі даних річного виторгу компаній на урядовому порталі відкритих даних. Для аналізу брали звітність окремих юридичних осіб, без урахування дочірніх підприємств.

Серед компаній Львівського ІТ Кластеру до рейтингу потрапили такі:

EPAM Systems – перше місце (виторг у 2022 році – 20,2 млрд грн);

GlobalLogic Ukraine – друге місце (11,5 млрд грн);

Ciklum – четверте місце (4,8 млрд грн);

Intellias – п’яте місце (4 млрд грн);

Infopulse Ukraine – шосте місце (3,3 млрд грн);

Sigma Software – дев’яте місце (2 млрд грн виторгу у 2022 році).

Додамо, що EPAM Systems і GlobalLogic Ukraine також увійшли до топ-100 найбільших українських бзнесів.

Також до рейтингу із 10-ти найбільших компаній за проданими послугами у 2022 році увійшли:

Luxoft (третє місце, 5,9 млрд грн виторгу), що має російське коріння, але заявила про вихід з російського ринку, має офіси у Києві, Дніпрі та Одесі;

Capgemini Engineering (сьоме місце, 3 млрд грн), заснована у Франції ще в 1967 році і з офісами у Києві, Львові, Рівному та Одесі;

Playtika (восьме місце, 2,4 млрд грн), ізраїльська компанія, що розробляє онлайн-ігри для мобільних казино і має офіси у Києві, Дніпрі та Вінниці;

Playtech (10-те місце, 1,5 млрд грн), заснована в Естонії, також розробляє азартні ігри та покерні кімнати для онлайн-казино, має офіс у Києві.

Зазначимо, що рейтинг показує обсяг продажів послуг, а не прибутковість.

Як інформував ZAXID.NET, близько 15% українських ІТ-компаній планують скорочення технічного і нетехнічного персоналу у 2023 році.