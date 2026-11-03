Ділянка в центрі міста найбільше підходить за критеріями компанії

Питання оренди земельної ділянки в центрі Дрогобича, де компанія «МакДональдс» хотіла збудувати ресторан, поки не виноситимуть на розгляд сесії міськради. Натомість мережі закладів швидкого харчування запропонують іншу ділянку. Про це у вівторок, 3 листопада, під час пресконференції сказав міський голова Дрогобича Тарас Кучма, повідомляє сайт «Media. Дрогобиччина».

Проти будівництва ресторану в центральній частині міста на площі біля пам’ятнику Тарасові Шевченку виступила більшість учасників громадських слухань, що відбулися в місті 27 жовтня.

Тарас Кучма розповів, що міська рада пропонувала потенційному інвестору чотири різні ділянки на вибір, проте компанія сама обирає, яке місце їй підходить з огляду на логістику, можливість облаштувати укриття та інші умови. Попри те, що ділянка на розі вул. Миколи Лисенка та Лесі Українки поки не виставлятиметься на аукціон з оренди, Тарас Кучма сказав, що спробує переконати «МакДональдс» залишитись в місті і розглянути іншу ділянку для будівництва.

Водночас, за його словами, компанія може відмовитися, тому що має можливість зайти в інше місто в регіоні, де для реалізації проєкту вже створюють відповідні умови.

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«Буду старатися переконувати, щоб вони не йшли з Дрогобича. Це в першу чергу», – сказав Тарас Кучма.

Щодо питання ділянки біля пам’ятнику Тарасові Шевченку, то, говорить міський голова Дрогобича, громадськість завчасно поінформують, якщо його виноситимуть на розгляд сесії.

«По МакДональдс зараз питання поки що на паузі. Я повинен провести консультації і подивитися, може, якась інша компанія (наприклад “Пузата Хата”) захоче ще заходити в Дрогобич», – підсумував Тарас Кучма.

Що відомо про ситуацію з рестораном «МакДональдс» в Дрогобичі

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 жовтня у Дрогобичі вперше за шість років відбулися громадські слухання. Ішлося про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,1827 га на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка. Саме тут планувалося будівництво ресторану «МакДональдс».

На громадські слухання, ініційовані міською владою та Молодіжною радою Дрогобича, зареєструвалися майже 500 учасників. З них 461 людина мала право голосу, проте в підсумку проголосували лише 225 людей, з яких 103 висловились «за» передачі земельної ділянки в оренду, а 122 – «проти». Громадські слухання пройшли в напруженій атмосфері зі звинуваченнями та образами одних учасників в сторону інших. 29 жовтня питання передачі ділянки в оренду мала розглянути сесія Дрогобицької міськради, проте цього не відбулося.

Ділянка, яку міська влада хотіла передати під будівництво ресторану, розташована неподалік від центру Дрогобича поруч з пам’ятником Тарасові Шевченку. Вперше це питання почали обговорювати в березні 2026 року, вже тоді воно викликало обурення в громади. Додамо, що ділянка перебуває в комунальній власності та призначена для будівництва й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.