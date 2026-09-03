Зручна заготівля на зиму: консервований буряк без оцту
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Зручна заготівля, яку взимку можна використовувати для вінегретів та інших салатів. Буряк попередньо відварюють, нарізають кубиками та заливають гарячим маринадом. Замість оцту в рецепті використовують лимонну кислоту, яка допомагає зберегти заготівлю. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Буряк варений
|300 г
|Цукор
|25 г
|Сіль
|5 г
|Лимонна кислота
|5 г
|Вода
|750 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте варений буряк і наріжте його невеликими кубиками. Розкладіть буряк у чисті стерилізовані банки.
Крок 2
Налийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте цукор, сіль і лимонну кислоту. Проваріть маринад 1–2 хвилини та зніміть каструлю з вогню.
Крок 3
Одразу залийте буряк гарячим маринадом, накрийте банки кришками.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Застеліть дно великої каструлі кухонним рушником, поставте в неї банки та налийте гарячу воду до рівня їхніх плічок. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте банки протягом 10 хвилин.
Крок 5
Герметично закрийте банки кришками. Переверніть їх догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.
Крок 6
Перенесіть охолоджені банки в прохолодне темне місце для зберігання.