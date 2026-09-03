Зручна заготівля, яку взимку можна використовувати для вінегретів та інших салатів. Буряк попередньо відварюють, нарізають кубиками та заливають гарячим маринадом. Замість оцту в рецепті використовують лимонну кислоту, яка допомагає зберегти заготівлю. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Буряк варений 300 г Цукор 25 г Сіль 5 г Лимонна кислота 5 г Вода 750 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте варений буряк і наріжте його невеликими кубиками. Розкладіть буряк у чисті стерилізовані банки.

Крок 2 Налийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте цукор, сіль і лимонну кислоту. Проваріть маринад 1–2 хвилини та зніміть каструлю з вогню.

Крок 3 Одразу залийте буряк гарячим маринадом, накрийте банки кришками. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Застеліть дно великої каструлі кухонним рушником, поставте в неї банки та налийте гарячу воду до рівня їхніх плічок. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте банки протягом 10 хвилин.

Крок 5 Герметично закрийте банки кришками. Переверніть їх догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.