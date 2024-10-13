Незаконне використання Росією Starlink підвищує ефективність ворога

Термінали супутникового зв’язку Starlink, які нелегально продовжують отримувати російські військові, стали важливим чинником нещодавніх перемог Росії на Донбасі. Зокрема вони використовувалися під час захоплення росіянами міста Вугледар на Донеччині. Про це у коментарі американській газеті The Washington Post розповіли українські військові.

Зазначається, що раніше Сили оборони мали перевагу над росіянами завдяки доступу до надійного інтернету на фронті, який забезпечували термінали Starlink. Останні дозволяли українським командирам бачити поле бою в режимі реального часу завдяки дронам, корегувати вогонь, і визначати ділянки, на яких ворог є найвразливішим, тоді як росіяни покладалися переважно на повільний радіозв’язок.

Утім тепер термінали Starlink є й у ворога. Українські військовослужбовці кажуть, що завдяки терміналам російській армії вдалось збільшити кількість і точність атак.

«Вони просто переважили нас», – розповів WP офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала Вугледар з 2022 року і нещодавно була змушена відійти. Військовий назвав використання Росією Starlink одним з важливих чинників успіху, разом з перевагою у живій силі й озброєнні.

Новини про використання терміналів Starlink на російських позиціях з’являлись впродовж усього року, але, як зазначає видання, лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутним, оскільки російські війська використовують термінали для координації атак під час наступів. Українські військовослужбовці з дрона зафіксували системи Starlinks на російських позиціях поблизу Новогродівки, що на південному сході від Покровська.

Як відомо, росіянам заборонено продавати Starlink, але існує чорний ринок, який задовольняє запити російських військових й цивільних. Журналісти The Washington Post встановили, що більшість терміналів Starlink російські військові купують через чати в Telegram. Для того, аби активувати термінал його реєструють в Європі на «позичені» дані, а в Росію доставляють через Арабські Емірати.

Користувачі у чатах клієнтської підтримки попереджають, що для терміналів, придбаних у ЄС, є можливість блокування через 90 днів після активації. Але росіяни знайшли вихід – реєструвати термінал, використовуючи українські дані.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 25 вересня Сили оборони збили російський ударний безпілотник Shahed-136, оснащений супутниковим зв'язком Starlink від американської компанії SpaceX. Прикріплений до російського дрона термінал Starlink ворог, імовірно, намагався використати для передачі розвідувальної інформації про українські цілі.

Протидія використанню терміналів Starlink росіянами

Як повідомляв ZAXID.NET, попри те, що в Російській Федерації не працює та не продається Starlink, росіяни отримують термінали через так званий «паралельний імпорт», або через «волонтерів-реселерів». Закупівля йде через треті країни, підставними особами. Водночас американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив, що термінали Starlink продавалися Росії прямо чи опосередковано.

У травні представники міністерства оборони США та компанії SpaceX заявили, що змогли зупинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink. Утім там впевнені, що Росія продовжить шукати незаконні способи використовувати Starlink та інші комерційні системи звʼязку.