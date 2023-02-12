Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції Томас Хальденванґ заявив, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 11 лютого, пише Deutsche Welle.

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві.

«Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпіонажу і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися», – заявив він.

За його словами, економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

«Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей. Політичне керівництво КНР вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей», – переконаний він.

Зазначимо, що заява очільника німецької контррозвідки прозвучала на тлі гучних інцидентів у США, пов'язаних із появою повітряних об'єктів над територією країни. Американська сторона за останній тиждень заявила про три інциденти збиття літальних апаратів. Щонайменше один з них має відношення до КНР, в США припускають, що аеростат міг збирати розвідувальну інформацію, тому його збили. Китай такі закиди відкидає.

За даними газети The Washington Post, «аеростати-розвідники» вже були помічені над п'ятьма континентами.

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ повідомили, що наразі нічого не відомо про подібні польоти китайських шпигунських аеростатів над Німеччиною. Однак вважається, що ФРН є однією з найважливіших цілей розвідки і впливу Китаю.